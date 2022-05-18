AKP’li belediyenin yapmadığı yolu, vatandaşlar yapıyor

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde yaklaşık 2 yıldır çukurlarla bozuk yollarını yaptırmak için AKP'li belediyeye defalarca müracat eden ancak sonuç alamayan köylüler, kazma kürek yollarını yapmaya başladı.

İsmail AKDUMAN

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Ordu’nun Gürgentepe ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olan Işıktepe mahallesinin ve Kabadüz ilçesinin ulaşım yolunu iddialara göre, köylülerin defalarca başvuru yapılmasına rağmen AKP’li Gürgentepe belediyesi tarafından yapılmadı.

Yaklaşık 2 yıldır yolda çok sayıda çukurun ulaşması nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, son çare olarak yolu kendileri yapmaya karar verdi.

Aralarında para toplayan vatandaşlar, satın aldıkları malzeme ile yoldaki çukurları doldurmaya başladı.

KAZMA KÜREK ÇALIŞIYORLAR

Çukurları doldurmak ve yolun bozulan kısımlarını yapmak için kazma kürek çalışan köylüler, 2 yıldır yollarının yapılmasını beklediklerini söyledi.

Taşımalı eğitim için ilçe merkezindeki okullara giden çocukları aracıyla taşıyan Sezgin Gündüz, “Yolda bir kaplama vardı. Onu söktüler, Yaklaşık 2 yıldır bu halde. Sert geçen kışın ardından yollar daha da bozuldu. Defalarca belediyeye müracaat ettik. Yapacaklarını söylediler ama değişen bir şey olmadı. Bu yolu her gün 15 servis aracı kullanıyor. Çocuklarımızı da tehlikeye atıyoruz. Kendi imkanlarımızla en azından çukurları doldurmaya çalışıyoruz” diye konuştu. (DHA)

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