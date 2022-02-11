AKP’li birlik başkanı isyan etti: Bu yıl tarım ve hayvancılığın çöküşüne şahit olacağız

2018 genel seçimlerinde AKP’den Konya’da Milletvekili aday adayı olan Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, girdi maliyetlerindeki anormal artışlardan dolayı tarım ve hayvancılık sektörünün zor durumda olduğunu belirtti. Yıldız, “Zam değil destek bekliyoruz. Süreci izlemekle kalırsak maalesef bu yıl tarım ve hayvancılığın çöküşüne şahit olacağız” dedi.

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2018 genel seçimlerinde Konya'da AKP'den milletvekili aday adayı olan Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

“ANORMAL ARTIŞLAR BİZİ ÜRETİMDE YOLUN SONUNA GÖTÜRÜYOR”

Üreticinin artan girdi maliyetleri altında ezildiğini ifade eden Edip Yıldız, üreticiyi ve tüketiciyi koruyacak tedbirlerin bir an önce alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Girdi maliyetlerindeki anormal artışların üreticiyi yolun sonuna getirdiğini kaydeden Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

“Tarımsal ve hayvansal üretimin devamlılığını sağlayacak yapısal tarım politikalarının hayata geçirilememiş olması, geçici önlemlerle günü kurtarma anlayışı, kronik sorunların çözülmemesine sebep olmuştur.

Tarım ve hayvancılık adına uygulanacak politikalar, herkesin bildiği gibi sadece maliyetler altında ezilen üreticileri değil, tüketicileri ve ülkemizin ekonomik dengelerini de etkilemektedir. Büyük oranda ithal girdilere bağlı olan tarımsal ve hayvansal üretim modelinden çıkamamış olmamızın bedelini ağır biçimde ödemekteyiz.

Bunun yanında girdi maliyetlerindeki anormal artışlar, üretimde bizi yolun sonuna götürmektedir. Artan girdi maliyetlerine rağmen üreticinin ürettiği süt ve etin fiyatının artmaması en büyük sorunumuz.”

“TARIM VE HAYVANCILIĞIN ÇÖKÜŞÜNE ŞAHİT OLACAĞIZ”

“Bütün dünyada standart olan yem maliyetlerimizdeki artışa birde elektrik, mazot ve gübre fiyatlarındaki önlenemez artışlar eklenmiştir” diyen açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Yaz sezonu itibari ile bu maliyetler ile üretilecek mısır, yonca gibi hayvan beslemede ihtiyaç olan kaba yemi yetiştiricimizin yeni oluşacak fiyatlar ile temin etmesi mümkün değildir. Bakanlığımızın uyguladığı destek ve sübvanseler maalesef sorunlarımıza çare olmamıştır.

Hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz artık üretimin maliyetini değil de, üretim yapmamanın hesabını yapmaktadırlar. Üretimden çıkan insanımızın tekrar dönmesi de mümkün görünmemektedir. Üretimden vazgeçmek demek üretimin azalması demektir.

Dolayısıyla herkes çok ağır bedeller ödeyecektir. Devletimizin ilgili tüm kurumlarının gıda üretimindeki bu tehlikeyi ortadan kaldıracak acil önlemleri almasını istiyoruz. Bizler üretimin yerini ithalatın almamasını istiyoruz. Zam değil destek bekliyoruz. Süreci izlemekle kalırsak maalesef bu yıl tarım ve hayvancılığın çöküşüne şahit olacağız”

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