AKP’li eski vekilden ‘maden ihalesi’ tepkisi

Elazığ'ın Maden ilçesi Kısabekir Köyü'ndeki bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ihalenin şartnamesinde yapılacak değişiklikler nedeniyle ihalenin ertelendiğini duyurmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ihalenin 21 Nisan'da yapılacağı duyurulan ve peşkeş iddiasında bulunulan milyarlık ihalenin şartnamede bir değişiklik yapılmamasını AKP Elazığ eski milletvekili Ejder Açıkkapı tepki gösterdi.

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Maden ilçesinin Kısabekir Köyü’nde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ve toplamda 2 milyara mâl olacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların ardından MAPEG, ihale şartnamesindeki değişiklik ve bazı ilaveler nedeniyle ihale tarihinin ertelendiğini duyurmuştu.

Tartışmalara neden olan ihalenin 21 Nisan’da yapılacağı duyurulurken ihale şartnamesinde bir değişiklik yapılmamasına AKP’ Elazığ eski milletvekili ve Güneydoğu Anadolu bölge koordinatörü Ejder Açıkkapı’da tepki gösterdi.

AKP’Lİ ESKİ VEKİL SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

İhale şartnamesinde değişiklik yapılmamasını sosyal medya hesabından eleştiren AKP’li eski vekil Ejder Açıkkapı “Elazığ- Maden İlçemizde Türkiye'nin en büyük bakır rezervini ortaya çıkaran Ak Parti ‘nin muhteşem çalışmasına gölge düşürülmemelidir. Şartnameyi hazırlayan yetkililer İzabe Tesisi şartını şartnameye ekleyerek büyük yanlıştan dönmeli, Elazığın feryadına kayıtsız kalmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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