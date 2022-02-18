AKP’li Kurtulmuş’tan muhalefete 28 Şubat çağrısı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "28 Şubat geliyor, şimdi o 28 Şubat'ta toplanacak olan o muhalefet partilerine buradan tavsiye ediyorum; adam akıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, o gün 'Türkiye demokrasisine sözümüz var' diyerek ortaya çıkın ve bütün antidemokratik uygulamaları telin ettiğinizi söyleyin" dedi.

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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Vehbi Dinçerlerin isminin verildiği spor salonunun açılışına katıldı. Kurtulmuş, açılış töreninde konuştu ve 28 Şubat’ta bir araya gelecek olan muhalefet partilerine seslendi.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

* 28 Şubat geliyor, şimdi o 28 Şubat’ta toplanacak olan o muhalefet partilerine buradan tavsiye ediyorum; adam akıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, o gün ‘Türkiye demokrasisine sözümüz var’ diyerek ortaya çıkın ve bütün antidemokratik uygulamaları telin ettiğinizi söyleyin.

* 15 Temmuz’da son örneğini gördüğümüz emperyalistlerin uşağı, eli maşalı birtakım çevrelere bir daha fırsat vermeyeceklerini açıkça ortaya koysunlar.

“2023 SEÇİMLERİ İLE BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE KURACAĞIZ”

Kurtulmuş, 2023 seçimleriyle birlikte daha güçlü bir Türkiye oluşturulacağını dile getirdiği konuşmasına şöyle devam etti:

* Güçlü olmak zorundayız, iki ayağımızda yere sağlam basacak. Hem ekonomide güçlü olacağız hem siyasette hem de Türkiye’ye karşı oynanan oyunların hepsini gerisin geriye çevireceğiz. Büyük milletlerin ancak büyük hedefleri olan milletler olduğunu da asla unutmayacağız.

* 2023 tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir. Yine 2053 ve 2071’de tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir. Bu tarihlerin hepsi milletimizin ortak tarihidir ve bu ortak tarihlerimizle daha güçlü bir Türkiye hedefi için yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur.

* Az kaldı, 2023’te daha güçlü bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız. 2023’te Gaziantep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir güçle destekleyecek ve yeniden Cumhurbaşkanı seçecek.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından törene katılanlar ile kurdelesini kestiği salonda incelemeler yaparak, öğrencilerin sportif faaliyetlerini izledi.

“KARADENİZ’DE BULUNAN DOĞALGAZ 2023’TE KULLANIMA HAZIR OLACAK”

Numan Kurtulmuş, Gaziantep’te üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gençlerle buluşan Kurtulmuş, Türkiye’nin borçlarını ödediği IMF ile bir daha işinin olmayacağını söyledi.

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak güçlü duruşunun dış güçleri rahatsız ettiğini söyleyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

* Bugün karşımıza çıkan Rusya-Ukrayna krizi iki ülke arasındaki bir kriz değil, iki dünya arasında bir krizdir. Doğu ile Batı’nın yeniden karşılaşmasıdır. Yeniden ortaya konulan bir güç mücadelesidir. Bütün bu güçlü alanları üretecek olan gençlerimizdir.

* Bir ülkenin en büyük gücü gençleridir. Ya Türkiye dış güçlere el avuç açacak ya da kendi ayakları üzerinde duracak. Gençlerin yaşları yetmeyebilir eskiden Cottarelli adlı birisi vardı, IMF Türkiye masası şefiydi. Türkiye’ye gelirdi, Maliye Bakanlarımız hatta başbakanlarımız adamların önünde düğme iliklerdi niçin?

* Türkiye’nin 3 kuruş paraya ihtiyacı vardı da ondan. Türkiye 2013 yılında borcunu ödedi IMF’yi kapının önüne koydu. Bir daha asla ve asla IMF ile işimiz olmayacak.

Kurtulmuş, dış güçlerin tüm baskılarına rağmen Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu ve bu gazın 2023 yılında ülke ihtiyaçları için kullanıma hazır hale getirileceğini söyledi.

Türkiye’nin su, enerji, gıda ve siber güvenlik alanında güçlü olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, “Türkiye her anlamda kendine yetebilen bir ülke haline gelmelidir. Yine 9 sene önce konuşurken önümüzde üç alanda savaşların olduğunu söylüyorduk. Su, enerji ve gıda savaşları diyorduk şimdi bunlara siber güvenlik alanını da ekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye enerjide, suda, gıda ve siber güvenlikte de çok güçlü olmak mecburiyetindedir. Onun için Türkiye’yi tehdit ediyorlar. Sakın Doğu Karadeniz’de doğalgaz aramayın demelerine rağmen onların hiçbir dediklerine itibar etmeden Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğalgazımızı bulduk. 2023 yılında kullanımımıza girecek” diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgesinde lider ülke olduğunu ve bu gücünü devam ettirmek zorunda olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

* Bir ucunda Akdeniz’in, Karadeniz’in ve Balkanların olduğu bu coğrafyada lider ülke Türkiye’dir.

* Eğer Türkiye burada sessiz, hareketsiz, inisiyatifsiz hale gelirse bu bölge dünyadaki güç merkezlerinin maalesef çok daha fazla çatışmalarının olduğu bir merkez haline gelir.

* Türkiye burada güçlü olmak mecburiyetindedir. Gelecek ancak iddia, irade ve ahlak sahibi olan gençlerin üzerinde gelişir.

* Çelikten bir iradeniz yoksa iddianızın ortaya koyduğu bireysel ve toplumsal ahlak yoksa iddianız kuru iddiadır.

* Bir ayağımız yeniden güçlü Türkiyeyi kurmak bir diğer ayağımızsa bütün insanlığa hakkaniyeti yani daha adil bir dünya kurabilmek için mücadele etmelidir. (DHA)

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