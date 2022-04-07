AKP’li meclis üyesi bile AKP’li belediyeye isyan etti!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Tayyar Yetim, belediyenin 111 milyon TL bedelli bir işi davetiye usulüyle ihale etmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İddiaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Abide Kavşağı'na yapılacak köprü için açık ihale yerine ‘Davetiye' yöntemi seçildi.

111 milyon 294 bin 986 TL yaklaşık maliyetli işi, davetli 6 katılımcıdan Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yüzde 5 kırım yaparak 104 milyon 900 bin TL bedelle aldı.

Ancak, iddiaya göre, yaklaşık 2.5 ay önce Akabe Yolu'nda 26 milyon TL'ye ihale edilen köprü ile neredeyse aynı özelliklere sahip bu köprünün davetiye usulüyle 104 milyon 900 bin TL'ye verilmesi tepkiyle karşılandı.

ARKADAŞLARA, EŞE, DOSTA İHALE

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi ve aynı zamanda Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olan Tayyar Yetim, “Samimiyetle çıktığımız yolda ısmarlama, arkadaşlara, eşe dosta Şanlıurfa Belediyesi tarihinde görülmemiş işler yapılıyor. Şimdiki hediye yakın arkadaşlara davetiye usulü ile ihale veriliyor. Zeynel başkanın ısrarla kamuya açık usulden kaçıp, gizli yapmasına anlam veremiyorum” paylaşımı yaparak tepkisini dile getirdi.

“BAŞKANI UYARDIM AMA İPTAL SÖZÜ VERMEDİ”

İddialarla ilgili olarak SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan AKP'li Meclis Üyesi Tayyar Yetim, ihale gündeme geldiğinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü, “İşler şeffaf bir şekilde yürümeli” şeklinde uyardığını belirterek şunları söyledi:

* Ben 2009'dan buyana Ak Parti'nin içindeyim. Partimizin bu tür şeylerle işi olmamalı dedim. O zaman bana, ‘Tamam' dedi. Sonra bir baktım ihale davetiye usulüyle yapılmış.

*2.5 ay önce Akabe Girişi'nde şuan ihale edilen köprüyle neredeyse aynı özelliklere sahip bir köprü 26 milyon TL'ye açık ihaleyle verildi. Hadi maliyetler yüzde yüz arttı 52 milyon oldu diyelim.

Hadi 3 milyon da farkını ekledik diyelim. 55 milyonluk işi 110 milyon TL'ye, yani iki katı bedelle, davetiye usulüyle verilmesini kabul etmem mümkün değil.

*İhale sonrası Başkan ile tekrar görüştüm, ‘Bu yanlıştan dönün. İhale iptal edilip, açık ihale şeklinde yenilensin' dedim. Ama, bana net bir cevap vermedi.

*Oysa, açık ihale şeklinde yapılsa çok daha düşük bir bedelle verilecekti. Böylelikle hem belediyemiz, hem kentimiz, hem ülkemiz zarara uğrayacak.

*Ben de bunu önlemek ve partime zarar verildiğini de düşündüğüm için kızdım ve tepkimi sosyal medyan dile getirdim. Eğer yanlıştan dönülmezse konuyu yargıya taşıyacağım.

TANAL'DAN AKP'Lİ BAŞKANA SORU

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, AKP'li Tayyar Yetim'in hem daha önce yaptığı, “‘Dava dava dediğimiz koca bir yalanmış” şeklindeki paylaşımını, hem de son olarak dile getirdiği iddianın paylaşımını alıntılayarak, “Müteahhitleşen yol arkadaşlarına yönelik isyanıyla bilinen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Belediye Meclis Üyesi Tayyar Yetim’in yeni mesajı da dikkat çekici. Zeynel Başkan, yine neler çeviriyorsunuz?” sorusunu yöneltti.



İlginizi Çekebilir AKP ve MHP arasında borç kavgası! Elektrikler kesildi, Cumhur İttifakı çatlak verdi