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AKP’li Numan Kurtulmuş, coronaya yakalandı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Yayınlanma: 18:14 - 21 Şubat 2022 Güncellenme:
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AKP’li Numan Kurtulmuş, coronaya yakalandı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un bugün yaptırdığı corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Kurtulmuş, sağlık durumunu da paylaştı.

“HAFİF GEÇİRİYORUM”

AKP’li Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

* Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum.

* Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin.

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