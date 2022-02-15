AKP’li Özhaseki, partisinin oy oranını açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin oy oranının yüzde 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında gidip geldiğini söyledi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında partisinin oy oranını açıkladı.

“SEÇMENİMİZ ARA ARA BİZE KIRILIYOR”

Özhaseki, konuyla ilgili şunları söyledi:

* Bizim seçmenimizde bazen, ara ara ekonomik gidişata bağlı olarak bir kırgınlığın oluştuğu oluyor. Çok şükür oyumuz yüzde 37’lerin altına hiç düşmedi. Yüzde 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında gidip gelen bir oyumuz var. Bize kızan seçmen kenarda, kararsızda bekliyor. Bir başka partiyi tercih etmiyor.

* Eğer bir başka partiyi tercih edecek olsaydı CHP, anketörlere ‘yüzde 30 olduk’ diye bas bas bağırırdı, yüzde 25’leri geçtikleri yok. Ortaya koydukları bir şey olmadığı için, millet bir de güvenmiyor. Ondan dolayı da zaten CHP’ye yönelmiyor. Bizim seçmenimiz ara ara bize kırılıyor ama gitmiyor. İşler düzelmeye başladığında da yavaş yavaş geldiğini görüyoruz.

* Mesela asgari ücret açıklandığında yüzde 40 küsur bandındaydık. Şimdi bu enflasyonist ortamda birazcık daha iyileşsin durum, enflasyonu yüzde 10’un altına düşürelim, tek haneli rakamlara indirelim, milletin alım gücünü artıralım. Ki bunlar olacak Allah’ın izniyle, çok kısa sürede olacak. Biz yeniden yüzde 45’ler bandına doğru çıkarız diye ümit ediyorum.

“FATURANIN YARISINI DEVLET ÖDÜYOR”

“Konutlarda kullanılan elektriğin, ilk kademe elektriğin yüzde 50’sini devlet karşılıyor” diyen Özhaseki, “Doğalgazın da yüzde 75’ini devlet karşılıyor. Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık” ifadelerini kullandı.

Market fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşebileceğini belirtti.

AKP’DE ANKET KRİZİ

AKP’nin oy oranlarındaki düşüşü gösteren anketler, parti içindeki yöneticiler arasında da polemiğe neden oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranı, “Yüzde 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor” olarak açıklamasını isim vermeden eleştiren MKYK Üyesi Metin Külünk, “Anketlerde AK Parti’nin oy aralığını %34-36 aralığında göstermek sadece politik spekülasyondur ve tuzaktır” ifadelerini kullandı.

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