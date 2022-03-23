AKP’li Turan: Kılıçdaroğlu’nun şehit aileleri ve gazilerle buluşması ibretlik durum

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmesine ilişkin "Demirtaş'ın bırakılmasını savunup, ondan bir gün sonra şehit aileleri ve gazilerle buluşması tam bir ibretlik durum" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP’li Turan, yaptığı açıklamada, siyaset kendi kimliği, duruşu, tavrı olan insanlarla kıymetli olduğunu söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bugün Ankara’da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini hatırlatan Turan, şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘U’ dönüşü ilk defa değil. Hatırlarsanız; Irak tezkeresine ‘hayır’ deyip bir gün sonra ‘Kandil’i bombalayacağım’ diyen kendisi, şaşkınlıkla izlemiştik. Aynı şekilde dün, PKK’nın emir eri, ‘APO’nun heykelini dikeceğiz’ diyen malum Demirtaş’ın bırakılmasını savunup, ondan bir gün sonra hiç böyle bir şey dememiş gibi şehit aileleri ve gazilerle buluşması tam bir ibretlik durum. Bu ibretlik durumu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

* Ancak; o şehit aileleri ve gazilerin yüzlerine nasıl baktığını merak ediyorum. Aynı şekilde, her grup toplantısında kendilerini hakim, savcı yerine koyup Demirtaş’ın tahliyesini isteyecek kadar seviyorlarsa CHP’ye eş genel başkan yapsınlar da herkes rahatlasın.

“HEP BERABER ARAŞTIRALIM”

Turan, bu haftanın yaşlılar haftası olduğunu, yaşlıların daha huzurlu, mutlu ve rahat şartlarda yaşamasının herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi. Turan,

şöyle konuştu:

* Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla, yaşlıların tüm sorunlarını incelemeyi, onlara çözüm önerisi üretmeyi, dünya örneklerini değerlendirip Türkiye’ye uygulamayı hedefleyen bir araştırma komisyonu kurma önergesi hazırladık. Bunu Meclisimize verdik. Ümit ediyorum; diğer partilerimizin de ortak kanaatiyle, hassas yaklaşımı ile bir an önce genel kurulumuzda görüşürüz.

* Komisyonu partilerin ortak üyeleriyle beraber kurarız ve Türkiye’de yaşlılarımızın hangi dertleri var, hangi adımları atmak lazım, hangi tavırla, anlayışla bunları çözeriz, hep beraber araştıralım istiyoruz. (DHA)