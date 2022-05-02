AKP’li vekilden, Özel ve İmamoğlu’na hakaret dolu sözler

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, partisinin il başkanlığı bayram programında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı.

Halil ATAŞ

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AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, partisinin il başkanlığı bayramlaşma programında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

“ALÇAK KİME MESAJ VERİYORSUN”

*Bir belediye başkanı adını zikretmek istemiyorum buradan. Trabzon’un şampiyonluğunu kutlarken, Kazım Koyuncu'nun resmini koyuyor eski futbolcu Özyazıcı'nın koyuyor ama şehidimiz Eren Bülbül'e sıra geldiğinde Bülbül'ün resmini koyamıyor.

*Eski futbolcu Özyazıcı'nın koyuyor. Eren filminin aktörünü koyuyor. Alçak kime mesaj veriyorsun? Kime ne söylemeye çalışıyorsun?

*Biz bunlara boynumuzu mu eğeceğiz. Kardeşlerim kusura bakmayın doluyuz, biz haklıyız. Gözümüzün içine baka baka yedirmeye çalışıyorlar. Olmaz böyle bir şey. Ya bizim iftiharımıza söz ediyorsun.

HAKARETLER YAĞDIRDI

*2023 yılında Türkiye’nin güçlenerek çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaşarak bu süreci yönetmek zorundayız. Biz karşıdakilerin ne yapmaya çalıştığını görüyoruz.

*Onun için değerli kardeşlerim; Bizim çok anlatmamız gerekiyor. Bizim müktesebatımız çok. Adamlar 100 yıllık partiyiz diyorlar. Müktesebatlarında darbeden, idamdan bu milletin değerlerine hakaret etmekten başka bir tarih yok. Allah aşkına yok.

*Zaten böylede bir dertleri yok. Bakar mısınız; Genetik kodlarına kadar işlemiş. Yine Gezi süreci ile ilgili bir grup başkanvekili çıktı ‘bunun hesabını soracağız, bunun hesabını soracağız’ diyor.

*Ey be kahpe adam, buradan söylüyorum açık açık Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız. Sizi yeniden yeneceğiz, yeneceğiz, yeneceğiz be.

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