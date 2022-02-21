AKP’li vekilin ‘enflasyon’ hesabı gündem oldu

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun Türkiye'deki hayat pahalılığıyla Avrupa ülkelerini kıyaslayan sözleri tepki çekti. Akbaşoğlu, "Yüzde 6-7 oranında enflasyon var. Bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet Fransa'da ve Almanya'da 750-800 Euro'ya doluyor" dedi. Araya giren sunucu, milletvekilini “Yüzde 6-7 artıyorsa 6-7 kat artmış olmaz ama" diye uyardı. Sosyal medyaya düşen video 2 milyondan fazla izlendi, on binlerce eleştiri geldi.

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Habertürk’te Kübra Par’ın programına konuk olan Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Yoksa sıkıntıları görmüyor değilim, sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum ve onun üzerine biz ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Ancak Türkiye’de olanları, yaşadıklarımızı Avrupa’yla Amerika’yla bütün dünya ile kıyas etmek gerektiğini söylüyorum.

Sonuç itibariyle bunun sadece Türkiye’yi, Türk insanını etkileyen bir kriz olmadığını ve dolayısıyla bugün 150 Euro’ya dolan bir poşet Fransa’da ve Almanya’da 750-800 Euro’ya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında 6-7 kat artmış bir enflasyon var.”

SUNUCU: HESAPLAMA HATASI YAPIYORSUNUZ

Bu hesaplamanın ardından sunucu Kübra Par’ın, “Yüzde 6-7 enflasyonla o kadar fark olmaz. 150 eurodan 750 euroya çıkmaz. Bir hesaplama hatası var. O yüzden uyarmak istedim. Bu açıklamalar sonradan sosyal medyada çok gündem oluyor” şeklindeki uyarısına aldırış etmeyen Akbaşoğlu şöyle devam etti:

“Ben Fransa’da yaşayan arkadaşlarımızdan hareketle söylüyorum. Daha önce 150 Euro’ya doldurduğum poşeti 750 Euro’ya doldurur noktaya gelmek gerçekten önemli.”

Par ise Akbaşoğlu’na, “Dediğinizin olması için enflasyonun yüzde 7 değil, yüzde 200-300 falan olması gerekir” şeklinde yanıt verdi.

AKBAŞOĞLU: YÜZDE 5 İLE ÇARPTIĞINIZDA O RAKAMI ALIRSINIZ

Akbaşoğlu ise, “Yüzde 5’le, 6 ile çarptığınızda zaten o rakamı alırsınız. Yüzde 7’lere varan bir enflasyon, yani birin altında iken yüzde 7’lere varan bir enflasyonun 7 misli artış olarak karşımıza çıkıyor” şeklindeki sözlerine de Par, “Bence bir matematik hatası yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, “Bunu şunun için söyleyeceğim. Hakikaten bu konuda gerçekten fiyat dengesi yönünden bakıldığında hem Avrupa’da bir fiyat dengesizliği söz konusu. Enerji, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yükseliş söz konusu bunun Türkiye’ye de yansıması söz konusu” dedi.

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