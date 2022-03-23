AKP’liler istedi…. İYİ Partili vekil o ismi açıkladı

Samsun'da bir iş adamı tarafından 44 milyon liraya satın alınmasının ardından AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açılmak istendi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, konuyu mecliste de gündeme getirerek arazinin AKP'li bir yönetici tarafından alındığını ve rant amaçlı imara açılmak istendiğini ileri sürdü. Usta, sosyal medya hesabından da arazinin AKP Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olan Burhan Erçal tarafından alındığını açıkladı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından “Develi Çiftliği” olarak bilinen tarım arazi Samsunlu bir işadamı tarafından 44 milyon liraya satın alındı.

Kısa süre sonrada AKP’li Büyükşehir Belediyesi 326 dönümlük alanı tarım arazisi vasfından çıkararak imara açıp konut alanı yapmak istedi. Ancak Millet İttifaklı meclis üyeleri ve vatandaşlar tepki gösterdi.

İYİ parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’da konuyu TBMM’de gündeme getirerek, arazinin AKP’li bir yönetici tarafından satın alındığını ileri sürüp, tarım arazisinin rant için heba edileceğini söyledi.

AKP’LİLER İSTEDİ USTA BELGESİYLE BİRLİKTE İSİM YAYINLADI

Usta’nın açıklamalarına AKP yönetimi tepki göstererek, isim açıklaması ya da istifa etmesini istedi.

Milletvekili Erhan Usta’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla imara açılarak ranta çevrilmek istenen 326 dönümlük arazinin ada ve parsel numarasını verip, belge yayınlayarak, “13014 ada ve 24 parselin Erçal Fındık Otomotiv’e ait olduğunu gösterir belgedir. Arazinin satın alınma tarihi 26 Kasım 2021’dir. Burhan Erçal firmanın sahibidir. Peki kimdir Burhan Erçal? AKP Samsun kurucu il yönetim kurulu üyesi” ifadelerini kullandı.

“SAKIN ESKİ YÖNETİCİMİZ DEMEYİN”

Arazinin imara açılması halinde yaklaşık 2 bin 500 ağacın kesileceğini, bölgenin heyelanlı alanı olduğunu ve 44 milyon liraya alınan yerin değerinin imar geçtikten sonra 450-500 milyon lira ileri süren Erhan Usta, “Hepiniz isim istediniz, ranta hiç itiraz etmediniz. Çünkü siz alışıksınız. Ama uyarayım. Sakın, eski üyemiz deyip kendinizi rezil etmeyesiniz. Eski diyebilmek için irtibatınızı ve partiyle ilişiğini de kesmeniz beklenir. Yoksa eski dostunuzun rantına göz yummuş olursunuz” dedi. Usta, daha sonra da Burhan Erçal’ın AKP’li isimlerle birlikte olan fotoğraflarını yayınladı.

MECLİS BEKLEMEYE ALMIŞTI

AKP’li yönetici tarafından Büyükşehir Belediyesine yapılan imar değişikliği talebi, belediye meclis toplantısında gündeme gelerek 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği yapılmak istendi. Millet ittifakı üyeleri teklife sert tepki gösterdi.

Bölge halkının itiraz dosyaları da meclise sunulunca, imar değişikliği talebi beklemeye alındı.

İlginizi Çekebilir İYİ Partili Usta: Merkez Bankası söylediğimiz yere geldi