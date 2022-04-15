AKP’liler, MHP’lilerin de katıldığı toplantıyı hedef aldı: ‘Yersiz ve iyi niyetten uzak görüyoruz’

Elazığ'ın Maden ilçesi Kısabekir Köyü'ndeki bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ihalenin şartnamesinde yapılacak değişiklikler nedeniyle ihalenin ertelendiğini duyurulmuş ve 2 milyarlık ihale şartnamesinde herhangi bir değişiklik yapılmadan 21 Nisan’da ihalenin yapılacağı açıklanmıştı. İhale öncesinde Madenliler Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katılmayan AKP’li vekiller, toplantıya katılan MHP başta olmak üzere siyasi parti ve STK temsilcilerine tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, ihalenin 21 Nisan’da yapılacağı duyurmuş ve peşkeş iddiasında bulunulan milyarlık ihalenin şartnamesinde bir değişiklik yapılmamıştı. O ihale sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Maden ilçesinde toplantı gerçekleştirildi.

AKP’LİLER KATILMADI, MHP’LİLER KATILDI

AKP'lilerin katılmadığı toplantıya, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Duran Çağlar, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan, Maden Belediye Başkanı MHP'li Orhan Yavuz ve STK'lar katıldı.

İlçede gerçekleşen toplantıya ilişkin AKP Elazığ İl Başkanı, AKP'li vekiller ve Elazığ Belediye Başkanı adına yapılan açıklamada “Maden ilçemizde konuyla ilgili yapılacak olan toplantıyı yersiz, popülist ve iyi niyetten uzak görüyoruz. Bu sürecin istişaresini yapmak hiç kimseye hiçbir fayda sağlamaz” denildi.

AKP'LİLER İHALENİN AÇIK VE ŞEFFAF OLDUĞUNU SAVUNDU

Maden ilçesinde maden rezervi bölge ve ülke ekonomisi için çok önemli bir değer olduğunu belirten AKP Elazığ İl Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Maden sahasının tespiti, sondaj çalışmaları ve sonraki süreç milletvekillerimizin yakın takibinde gelişmiştir. Maden sahasının en etkili ve en verimli şekilde işletilmesi için başlatılan süreci yakından takip ediyoruz.

* Bölgede yaşayan hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini önceliyoruz. Bu talep ve beklentileri karşılamak için milletvekillerimiz defaten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez ile ve ilgili kurumların bürokratlarıyla görüşmeler yaptık.

* Birinci ihalenin ertelenmesi, şartnamenin değiştirilmesi, flotasyon ve ek tesisler yapılması, maden sahasında çalışacak işçilerin yüzde 60'ının Elazığlı olması bu çabalar sonucunda şartnameye eklenmiştir.

* Ayrıca son düzenlemeyle MTA'nın payı yüzde 100 arttırılmıştır. Tüm bu talepler bölgede yaşayan insanımızın talepleriydi ve bizler insanımızın talebini karşıladık. İhale süreci hukuk çerçevesinde gayet şeffaf, erişilebilir bir şekilde devam ediyor. İhale usulü açık ve şeffaftır.

* Aynı şeffaflığı ‘Elazığlılık’ kimliğini kullanarak müteahhit firma temsilcisi gibi hareket eden kişi ve kurumlardan da bekliyoruz.

* İhale süreci ile birlikte başlatılan tartışmaları manidar buluyoruz. Böylesine büyük bir maden rezervini bulmuş olmanın sevincini gölgelemek için üretilen güdümlü haber ve söylemlerin süreci sabote etmeye dönük olduğu açıktır.

“TOPLANTIYI YERSİZ, POPÜLİST VE İYİ NİYETTEN UZAK GÖRÜYORUZ”

“Hiç kimsenin firmalar arası rekabete Elazığ'ı ve Elazığlıları alet etmeye hakkı yoktur” denilen AKP İl Başkanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Açıkça müteahhit firma temsilciliğine soyunan ve özellikle bir firma adına kamuoyu oluşturmaya çalışan kişi ve kurumların Elazığlılık vurgusu üzerinden yürüttüğü şaibeli ve şeffaf olmayan duruş asla kabul edilemez. Bu duruşun karşısındayız.

* Önümüzdeki günlerde tavır ve beyanlarımızın bu doğrultuda daha net ve daha açık olacağının bilinmesini istiyoruz. Maden sahası AK Parti kadrolarının çaba ve gayretleri ile ortaya çıkarılmıştır. Bugün bu tartışmaları körükleyen ve yönlendiren hiç kimse bu süreçlerin herhangi bir yerinde yoktu.

* Unutulmamalıdır ki; maden sahasının tespiti ve işletilmesi için ortaya konulan irade Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir. Ak kadroların iradesidir, bizim irademizdir. Ülke ve bölge ekonomisini canlandıracak Türkiye'nin bu büyük kazanımını hiç kimsenin şahsi ikbali veya kurumsal ikbali için gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz.

* Maden sahasını işletilmesi ile ilgili ihale tarihi ve şartları bellidir. Bu tarih ve şartlar usuller içerisinde ilan edilmiştir. Hal böyle iken süreci gölgeleyecek hiçbir girişimi doğru ve yerinde görmüyoruz.

* Maden ilçemizde konuyla ilgili yapılacak olan toplantıyı yersiz, popülist ve iyi niyetten uzak görüyoruz. Bu sürecin istişaresini yapmak hiç kimseye hiçbir fayda sağlamaz.