‘AKP’lilerin Suriyeli açıklamaları Başkan Savaş’ı destekliyor’

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın önceki günlerde yaptığı "Suriyeli sayısı" açıklamalarını yalanlaması ve Hatay Valiliğinin Savaş hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine konuyu meclis gündemine taşıdı.

Can ÇAPAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suriyeli nüfus artışının şehrin geleceğini kritik noktalara sürüklediğini ve Hatay’daki nüfusun değişimine dikkat çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları sonrası gündeme düşen Suriyelilerin artan doğum sayıları gündemden düşmüyor.

“SAĞLIK VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FARKLI SAYI SÖYLÜYOR”

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin konuyla ilgili TBMM Başkanlığı'na önerge verdi. Önergesinde İçişleri ve Sağlık bakanlarının konuyla ilgili farklı açıklamaları olduğunu hatırlatan Şahin, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 450 bin civarında olduğu belirtti. Aradan geçen 2,5 yıldan sonra geçen hafta 17 Mart 2022 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çıkıp 754 bin Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

Sayılar yalan söylemez, her şey ortada. Önlem alınmazsa 10-15 sene sonra Suriyeli belediye başkanları, muhtarlar, milletvekilleri göreceğiz. Kendi illerimizde azınlık durumuna düşeceğiz. Bu sorumsuzluk AKP'nin eseridir. Milli güvenlik meselesi haline gelen Suriyeliler meselesine derhal bir çözüm bulunmalıdır. Eylül 2019 açıklama yapan AKP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 450 bin Suriyeli bebek doğdu dedi.

Mart 2022'deki açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 754 bin Suriyeli bebek doğdu dedi. Yani 8 yılda 450 bin doğum, son 2,5 yılda 300 bin doğum… 17 Mart 2022 tarihinde Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘‘754 bin Suriyeli bebeğimiz sağlık tesislerimizde hayata gözlerini açmıştır.'' ifadelerini kullanmış ve Suriyeli doğumları ile ilgili tam sayı vermiştir” dedi.

“SAĞLIK BAKANI'NIN AÇIKLAMALARI SAYIN SAVAŞ'I DOĞRULAR NİTELİKTE”

Şahin devamında; Sağlık Bakanı'nın açıklamaları Sayın Savaş'ı doğrular nitelikte. Bu durumda kim yalan söylüyor? Sayın Lütfü Savaş ve Sağlık Bakanı mı yoksa İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı mı? Milletimizin aklıyla kimse dalga geçmesin” ifadelerini kullandı.

DOĞUM ORANLARINI SAĞLIK BAKANI'NA SORDU

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, kamuoyunun gündeminde olan polemiğin netleşmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği önergede şu sorulara yanıt aradı:

1) İlk Suriyeli kafilesinin ülkemize geldiği Nisan 2011 tarihinden Mart 2022'ye kadar geçen sürede kaç Suriyeli çocuk Türkiye'de dünyaya gelmiştir?

2) Suriyeli doğumlarının yıllara göre dağılımı nedir?

3) Nisan 2011 tarihinden Mart 2022'ye kadarki süreçte Hatay'da hangi ilçede kaç Suriyeli doğumu gerçekleşmiştir?

4) Türkiye genelinde iki veya daha fazla yıl üst üste doğum yapan Suriyeli kadın sayısı kaçtır?

5) Hatay genelinde iki veya daha fazla yıl üst üste doğum yapan Suriyeli kadın sayısı kaçtır?

İlginizi Çekebilir Türkiye Suriyelilerle ilgili bu verileri konuşuyor