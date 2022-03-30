AKP’nin kalesinde acı tablo

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, AKP’ye en çok oyun çıktığı şehirlerden olan Kayseri’de yoksul hane sayısının arttığını söyledi. Özer, “AKP’nin verilerine göre, Kayseri'de her 4 haneden 1'i devlete muhtaç yaşıyor! Kentte son bir yılda yoksul hane sayısı 67 bin arttı. Kayseri'de devletten yardım alan nüfus 371 bin rakamına ulaştı” dedi. Özer ayrıca Kayseri’de her 2 kişiden 1’inin de icralık durumda olduğunu söyledi.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, AKP'nin kalesi Kayseri'ye ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. AKP iktidarında Kayseri'nin birçok konuda gerilediğini ifade eden Ümit Özer,

“AKP'ye yıllardır en fazla desteği veren iller arasında yer alan Kayseri, ne yazık ki her geçen gün kaybediyor. Tarımda da kaybediyor, hayvancılıkta da kaybediyor. Tarım alanları azalıyor, üretim azalıyor, çiftçi kaçıyor, çiftçiliği bırakıyor. Kayseri tarım alanı il sıralamasında 2020 yılında 5 milyon 718 bin 89 dekar ile 81 il içerisinde 6'ıncı sırada yer alırken, 2021 yılında ise 5 milyon 553 bin 358 dekar ile 8'inci sıraya geriledi” dedi.

“SON BİR YILDA YOKSUL HANE SAYISI 67 BİN ARTTI”

Yoksulluğun ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de derinleştiğini ve devlete muhtaç insan sayısının arttığına dikkati çeken CHP'li Özer, şunları söyledi:

“Yine AKP'nin verilerine göre, Kayseri’de her 4 haneden 1’i devlete muhtaç yaşıyor! Yoksulluk, ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de artıyor. Kayseri’de 2020 yılında yoksul hane sayısı 110 bin. Kentte son bir yılda yoksul hane sayısı 67 bin arttı.

Kayseri’de devletten yardım alan nüfus 371 bin rakamına ulaştı. Bu rakamı 4 kişilik bir aile olarak düşünüp, çarptığımızda da ürperten bir nüfus oranına ulaşıyor. Yani Kayseri'de nüfusun neredeyse yarısı devlete muhtaç yaşıyor. 2020 yılında bir önceki yıla göre; sosyal yardımdan faydalanan hane sayısı, Türkiye’de yüzde 101,09 oranında artarken, şehrimizde ise bu rakam yüzde 155,70 oranında arttı”

“HER İKİ KİŞİDEN BİRİ İCRALIK”

Ekonomik buhranın en acı haliyle yaşandığı kentlerden olan Kayseri'de vatandaşların icra dosyalarıyla boğuştuğunu kaydeden Ümit Özer, “ İcra İflas Dairesi'nin resmi verilerine göre, Kayseri bin kişiye düşen icra dosyası İl sıralamasında 81 İl içerisinde birinci İl. ‘Huzur kenti' diye anlatılan, ancak her geçen gün huzurun kaçtığı Kayseri'de nüfusa göre her 2 kişiden 1'i icralık durumda. Kayseri ilamlı, ilamsız ve iflas dosyalarında birinci sırada” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMLÜ SAYISINDA ARTIŞ VAR”

Kayseri'de adli olaylar ve hükümlü sayısında da artış yaşandığını belirten CHP'li Ümit Özer, “Cinayetler, uyuşturucu, hırsızlık, intihar olayları… ‘Huzur şehrinde' huzurumuzu bozan, kaçıran birçok olumsuzluk yaşanıyor. Kayseri'de bu yaşanan olaylarla birlikte hükümlü sayısında da artış var. Hırsızlık ve uyuşturucu suçları da yine en fazla artışın yaşandığı suçlar arasında” dedi.

“İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTTI”

“Kayseri'de işsizlik de, haliyle işsizlik maaşı başvuruları da her geçen gün artıyor” diyen Özer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“ Verilere göre, Kayseri'de işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı önceki yıl 1883 iken şu anda bu rakam 3 bin 331 kişiye çıkmış durumda. Kayseri bu konuda da ilk 10 içerisinde. Kayseri'nin Türkiye ekonomisindeki payı azalıyor. 2004 yılında Türkiye GSYH içindeki Kayseri GSYH payı yüzde 1,52 iken, 2020 yılında payı yüzde 1,50 gerilemiştir.

2004 yılında İl sıralamasında Kayseri 11'inci şehir iken, 2020 yılında 13'üncü sıraya gerilemiştir. Kayseri'de ekonominin bir diğer düşündüren durumu; Kent 2021 Ocak – Aralık döneminde karşılıksız işlem yapılan çek sayısına göre 11. sırada, karşılıksız işlem yapılan çek tutarına göre de 10. sırada. Kentte son 13 yılda takipteki kredinin artış oranı yüzde 2.697,0”

“İNSANLAR KUYRUKLARA MAHKUM EDİLİYOR”

Kentte Türk vatandaşların iş yerlerini kapattıklarını buna karşın Suriyeli mültecilerin fabrikatör sahibi olduğunu ifade eden Özer, “ Yanlış politikalar sonucu Kayserili işinden oluyor, hakkını alamıyor, sofrasında çorbası eksiliyor, yiyecek ekmeği eksiliyor. İnsanlar kuyruklara mahkûm ediliyor. Kayseri'de de ortaya yağ, ekmek, ucuz sebze, meyve kuyrukları çıkıyor. Örneğin şehirde esnaf da kan ağlarken, 1138 esnaf kepenk kapatırken, 1200 Suriyeli iş yeri açıyor. Hatta Suriyelilerin OSB'de fabrikatör oldukları da söyleniyor” şeklinde konuştu.

“BU DÜZENİN SONU GELDİ”

Kayseri'nin buna benzer daha birçok sorunu olduğunu söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Özer, “Kayseri'de daha çok sorunu var. Söz verilip yıllardır tutulmayan sözler var. Hızlı tren, lojistik köy masalları var. Var da var. Ama artık yeter. Kayseri bunu hak etmiyor. Vatandaşımız gerçekleri görüyor. Kayseri'yi umutsuzluk iklimine hapsetmek isteyenlere dur demenin zamanı gelmiştir. Yıllardır aynı yüzler, aynı isimler bu kötü tablonun sebebiler. Haliyle sorunların sebebi olanlar, çözüm üretemezler. Bu düzenin sonu geldi. Geliyor gelmekte olan” diye konuştu.

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