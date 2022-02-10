AKP’nin kalesinde fatura protestosu

AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturaları protesto edildi. İYİ Parti Konya İl Teşkilaltı öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar son gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını göstererek tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Yeni yılda elektrik ve doğal gaza gelen zamlarla birlikte faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar duruma tepki göstermeye devam ediyor. Yurdun çeşitli kentlerinde yürüyüş yapıp yüksek gelen faturaları yakarak eylemler gerçekleştiren vatandaş, zamların geri alınması çağrısı yapıyor.

AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da da Konya'da da İYİ Parti Teşkilatı öncülüğünde Gedavet Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, son gelen yüksek faturaları göstererek iktidara zamlardan dolayı tepki gösterdi.

“VATANDAŞIN OCAĞINA BÜYÜK BİR ATEŞ DÜŞTÜ”

Yeni yılda gelen fahiş zamlarla birlikte vatandaşın zor günler geçirdiğini belirten İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, şunları söyledi;

*2022 yılına yeni umutlar ve yeni beklentilerle başlamışken 31 Aralık gecesini 1 Ocak'a bağlayan gün faturalara gelen fahiş zamlar ile birlikte vatandaşlarımızın ocağına büyük bir ateş düşmüştür. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın çalıştırmak, evde battaniyesiz, hırka giymeden oturmak lüks haline geldi.

*Vatandaşlarımız maaşlarının neredeyse yarısını elektrik, doğal gaz faturasına ödemek zorunda kalmış. Elektrik ve doğal gaz hepimizin kullandığı bir ihtiyaç. 200 TL vatandaşın evine gelen elektrik faturası 400-450 TL oldu.

*Doğal gaz faturası geçen yıl bu zamanlar 350-400 TL ise, şimdi 800-bin TL geliyor. İşyerlerinin durumu daha vahim. Artık işletmelerde kira miktarını geçen elektrik, doğal gaz faturaları var.

“AKP'NİN AMBLEMİ TEFLON TAVA OLMALIDIR”

“Böyle bir ortamda sorunları çözmesi beklenen iktidar sorunları çözemiyor” diyen Tozoğlu, “Evet, enerji maliyetleri arttı. 10 liralık faturanın, benzinin, mazotun 7 lirası vergi olursa bu işi sadece enerji maliyetleri ile açıklayamazsınız. Vatandaş eğer mağdursa, devlet bu mağduriyeti çözmek zorundadır. Ancak AK Parti iktidarı maalesef paralel bir evrende yaşıyor. O evrende her şey güzel, herkes mutlu. Elektriği 2 gün ödemediğiniz zaman iktidarın beslediği 5'li çete elektriğinizi kesiyorlar. Şu an Türkiye'de 1 milyon vatandaşın doğalgazı kesik durumda. AKP'nin amblemi ampul değil, teflon tava olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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