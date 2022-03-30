AKP’nin kalesinde vatandaş dert yandı: Ramazan geldi, ne yapacağız?

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri’de Hunat Meydanı’nda vatandaşı dinledi. İYİ Partili Yücel’e dert yanan bir vatandaş, “Her şey ateş pahası. Bir şey alınmıyor. Halimizden hiç memnun değiliz. Ramazan geldi. Ne yapacağız? Cepte 5 kuruş para yok” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de Hunat Meydan'ında vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, bir dokundu bin ah işitti.

“AKP HER YERE KENDİ YANDAŞINI DOLDURDU”

AKP iktidarının her yere yandaşını doldurduğunu söyleyen yaşlı bir adam, “Her tarafları yanlış. AK Parti her yere kendi yandaşlarını doldurdu. Buradaki belediye de öyle” derken bir emekli vatandaş ise faturalarını göstererek “223 lira elektrik, 500 TL de doğalgaz… Aldığım maaş 3 bin lira” siteminde bulundu.

“CEPTE 5 KURUŞ PARA YOK”

“Her şey ateş pahası. Bir şey alınmıyor” diyen bir inşaat işçisi ise, ”Hayat şartları zor. Halimizden hiç memnun değiliz. Sezon açılmadı. 3 ay çalışır, 6 ay yeriz. Ramazan geldi. Ne yapacağız? Cepte 5 kuruş para yok” dedi.

“ESKİDEN HUZURLUYDUK”

Muş'ta çiftçilik yaptığını ve maliyetlerden dolayı bırakmak zorunda kalarak Kayseri'de inşaatlarda çalışmaya geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş ise, “Mazot pahalı, gübre pahalı. Çiftçiliği bıraktım. İnşaatlarda çalışmaya geldim. Üretimi tamamen bıraktık, üretim yapamaz hale geldik. Tohum, gübre, mazot her şey ateş pahası. Şimdi çiftçiliği bıraktık. Eskiden biz huzurluyduk” şeklinde konuştu.

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