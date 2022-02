AKP’nin kalesinde vatandaşlar isyan etti: İnsaf ya! Nereye gidiyoruz biz?

Doların 18 liradan 13 liraya düşmesinin ardından indirim bekleyen vatandaş her gün yeni zam haberleriyle uyanıyor. İktidarın bazı sözcüleri, zamları küçümseyen açıklamalar yapsa da AKP’nin en çok oy aldığı illerin başında gelen Konya’da vatandaşlar zamlardan dolayı dertli.

Müslüm EVCİ

İktidarın politikaları sonucu yaşanan ekonomik kriz, başta düşük gelirli vatandaşlar olmak üzere her kesimi derinden etkilemeye devam ediyor.

Doların 18 liradan 13 liraya düşmesinin ardından indirim olacağını bekleyen vatandaşlar özellikle yılbaşından itibaren başta elektrik, doğalgaz ve gıda ürünlerine gelen zamlarla şaşkınlığa uğradı.

SÖZCÜ muhabiri AKP'nin en çok oy aldığı şehirlerin başında gelen Konya'da vatandaşa mikrofon uzattı.

Vatandaşların verdiği yanıtlar şöyle oldu:

Durmuş Mordemir (esnaf): Domates 20 lira, salatalık 30 lira, ince biber 40 lira, patlıcan 30 lira… Bu nasıl hayat? Nereye gidiyoruz biz? Mazota günlük yatıp kalkıyoruz zam. Bir arkadaşıma gelen elektrik faturası bin 216 lira. Bu ne demektir? İnsaf ya! Bu zamlar nasıl oluyor bilmiyoruz. Aslında sebep de belli. Sormaya gerek yok. Millet geçinemiyor. Avrupa'da bile işsizlere harcaması için para veriyorlar. İş bulduklarında seni arıyorlar işe koyuyorlar. Burada o sistem de yok.

İsmini vermek istemeyen vatandaş (emekli): Bu zamların sebebi ekonomi. Ya yönetenler ya da fırsatçılarla alakalı. Dolar düşüyor ama zamlar hala aynı yerinde duruyor ve çıkmaya da devam ediyor. Faturalar çok yüksek. Bir an önce buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Emekliyiz ve çok zor. Geçinemiyoruz. Zamlar çok fazla, yakıt ve elektrik faturaları çok yüksek.

İsmini vermek isteyen vatandaş (öğrenci): Şu an öğrenciyim ve ailem ilgileniyor benimle. Herkes gibi zar zor tasarruf yaparak geçinmeye çalışıyoruz. Toplumun büyük bir kısmı bu durumda.

İsmini vermek istemeyen vatandaş (emekli): Aldığımız ürün ertesi gün daha pahalı. Cidden halk çok zor durumda. Önceden biz 500 liralık market alışverişiyle her şeyimizi alabiliyorduk. Şimdi bin lira veriyoruz ama hiçbir istediğimizi tam alamıyoruz. Vatandaş olarak artık biz de alıştık, bunları normalmiş gibi karşılıyoruz. Şimdi artık 650-700 lira doğalgaz faturası geliyor. Normal bir şekilde ısınamıyoruz. Artık alışıyoruz, neye alışmıyoruz ki… Ben emekliyim, oğlumla birlikte yaşıyorum. Geçimimizi sağlayabiliyoruz bir şekilde ama bizden daha aşağı olanlar var. Bir insan sadece asgari ücretle nasıl geçinebilir? Evi kira, 3 çocuğu var. Asgari ücret zamlandı ama onun kadar ihtiyaçlarımız da zamlandı. Her şeyi devletten mi bekleyeceğiz, fırsatçı olmuş herkes. Çiftçi bile fırsatçı olmuş. Her şeyi devlete yıkmaya hakkımız yok. Allah dar gelirlinin yardımcısı olsun.

Abdulkadir Dişçi (oto tamircisi): Biz de 2023'ü bekliyoruz. Ama gidişat böyle olmaz. Askere gideceğim cebimde kuruş param yok, yemeğimi arkadaşım ısmarlıyor. 2023 diyorlar, burada eli boş geziyoruz. Meslek yok, iş yok, gelecek kaygısı yok. Arkadaşım muhasebeci, kartından harcama yapıyor, bitince de 50 yaşındaki babasından para istiyor. Benim babamın da ağzında dişi kalmadı. Hepsi geçim sıkıntısı. Geçinemiyoruz, olmuyor. Allah'a şükür 4-5 bin lira maaş alıyoruz ama geçinemiyoruz.

İsmini vermek istemeyen vatandaş (esnaf): Her şey üretimle alakalı. Üretemezsek, dış tarafa bağımlı kalırsak böyle olur. Dolar 18 liradan 13'e düştü diye bir algı olmamalı. Biz neden doları 8 liradan 13 liraya çıkardık olmalı. Ekonomik anlamda da zaten ülke insanının hali belli. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Biz 2 kişilik bir aileyiz. Eşim de ben de çalışıyoruz. Çok şükür kazancımız yerinde ve biz geçinebiliyoruz ama yanımda çalışan personel, var onları gerçekten çok zor durumda. Bu durumdan çok rahatsızlar.

Mustafa Aksoy (Almanya'dan emekli): Ben yurtdışından emekliyim, benim için sorun yok ama bu vatandaşlar için sorun çok. Ben ağustosta geldim buraya ve bu süreçte sigara 5 sefer zam geldi. Bu olacak şey değil. Ben Alman vatandaşıyım, benlik bir şey yok. Geçen bir kahveye gittim adam ağlıyor. Adam 3 bin lira maaş alıyor, bin 125 lira doğalgaz faturası gelmiş. Ben şaştım buna. Bu millet nasıl geçiniyor bir türlü anlayamadım. Almanya bizi kıskanıyormuş! Öyle şey mi olur. Almanya'nın bugün Mercedes'i Türkiye'ni bütçesini karşılar. Hanımım gitse bugün gideceğim ama gitmiyor. Ben de onun sayesinde buradayım. Ama 4'üncü ister gelsin ister gelmesin ben gideceğim.

