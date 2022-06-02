AKP’nin yüzde 59.4 oy aldığı kentte vatandaş böyle düşünüyor: Başımızdan gitmezse…

TÜİK verilerine göre nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97’ye yükseldi. Vatandaşın cebindeki üç kuruş paranın alım gücü her geçen gün eriyor. AKP'nin 2018 seçimlerinde yüzde 59.4 oy aldığı Konya'da, SÖZCÜ'ye konuşan halk tepkili: Bu AK Parti başımızdan gitmezse bu yüzde 70-80'lere kadar çıkar. Bunlar daha iyi günler.

Müslüm EVCİ

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TÜİK'e göre nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97'ye yükselirken, Türkiye dünyada en yüksek enflasyonun olduğu ülkeler sıralamasında 7. sıradan 6. sıraya yükseldi. MAK Araştırmanın mayıs ayı araştırmasında ise vatandaşların yüzde 61'i TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının doğru olmadığını savunurken, vatandaşların yüzde 81'i de iktidarın ekonomide başarılı olmadığını söylüyor.

SÖZCÜ muhabiri AKP'nin yüzde 59.4 oy aldığı Konya'da vatandaşlara mikrofon uzattı ve “Savaşan ülkelerden Rusya’da enflasyon 17,8 Ukrayna’da 16,4 Türkiye’de ise yaklaşık yüzde 70. Sizce neden kaynaklanıyor bu durum?” diye sordu. Vatandaşların verdiği cevaplar ise şu şekilde oldu:

“BUNLAR DAHA İYİ GÜNLER”

Muammer Şencan ( Çiftçi): “Bu AK parti başımızdan gitmezse bu yüzde 70-80'lere kadar çıkar. Bunlar daha iyi günler. Gündeme bakın her şeye uçuk. Sana 5 verir onu bizden 15 olarak alır. Mesela yeşil çaya zam yaptı sabahında marketlerdeki 40 liralık çay 60 liraya çıktı. Bu yüzden bu parti başımızdan gitmezse ekmeğe mama deriz.”

Sultan Akçoğlu ( Ev Hanımı): “Biz bütün ülkelerden iyiyiz. Allah başımızdaki başkanı bize bağışlasın. Rabbim onu korusun. Adamlar devletini satıyor ya… Biz çok çok iyiyiz varsın pahalı olsun. 2023'e bir gelelim bunu da atlatacağız.”

“ENFLASYONUN BİZİ BU KADAR ETKİLEMESİ ANORMAL BİR DURUM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bence enflasyonun sebebi ülke yönetiminin yanlış yöntemleri yüzünden. Bu tamamen yönetimle alakalı bir şey. Enflasyonun bizi bu kadar etkilemesi anormal bir durum. Diğer ülkeler bu kadar az etkilenirken bizim ülkemiz aşırı derecede etkilendi. Hayat pahalılığı son zamanlarda herkesi fazla zorladı. Herkes aynı durumdan muzdarip. Ben işçi olduğum halde aldığımız ücret ne yiyecek ne de giyeceğimizi karşılamıyor. Bu yönetimin gitmesi gerekiyor.”

Fahri Kozan ( Esnaf): “Dünya şu anda bir krizde muhtemelen. Bunda bazı para babalarının eli olduğunu düşünüyorum. Hükümetin de elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna biraz daha yeraltı kaynaklarını üreten ülkeler olduğu için biraz daha elleri kuvvetli. Bu Ukrayna doğalgazı kestiği zaman dünya bir noktada ona muhtaç. Ama bizim öyle bir yeraltı kaynağımız olmadığı için biz bile onlara muhtaç olduğumuz için enflasyonları biraz daha düşük çıkıyor olabilir.”

“KIYAMET ZAMANI YAKLAŞIYOR HERALDE”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bilmiyorum, herhâlde sona doğru yaklaşıyoruz. Kıyamet zamanı yaklaşıyor herhalde artık. Artık bu konuları düşünemez hale geldik. Ben şimdi iş görüşmesinden geliyorum, su içinde kaldım hala iş görüşmesine gideceğim diye uğraşıyorum. Artık onların yüzünden her şey de pahalanmaya başladı. Bir peynirin yanına yaklaşamayacak duruma geldik. Yiyecek bir şey alamıyoruz, uzaktan bakıyoruz sadece. O duruma geldik. Benzin alamıyoruz, yola çıkamıyoruz. Bugün benim otomobilim olsa yine yaya gideceğim iş aramaya, o durumdayız. Artık daha fazla ne denilir ki…”

Abdullah Keski ( Emekli): Biz insanlar düzelmeden devleti düzeltme şansımız yok. Önce herkes kendi imal ettiği şeyi üç katına çıkartmamalı. Sonra devlete suç buluyorlar, A Parti B parti hiç önemli değil. Çiftçinin ürettiği şeyi bir liraya alıp da pazarda 5 liraya satan komisyoncular var. Devlet şimdi ne yapacak? Elbette devletin suçu vardır ama devleti suçlamak yerine vatandaş kendini düzeltirse millette öyle yönetilmek zorundadır yani. Ekonomik kriz elbette var ama sokaklara bakarsan da büyük bir harcama gücü de var. Kimsenin devleti suçlamaya hakkı yok. Emeklide de var, vatandaşta da var ama birileri de aç.

“HÜKÜMETİ YIKMAK İÇİN YAPILAN BİR OYUN”

Hatice Arslan ( Ev hanımı): “Bütün ülkelerde var yani bir tek bizde değil. Yine en rahat yaşayan yine biziz. Yurtdışında herkes yıllarca tane tane alırken biz evlerimize kilo kilo alıyoruz. En dar gelirli bile öyle, ama herkes yok diyor. Elinde olana hiç şükreden yok. Hükümeti yıkmak için yapılan bir oyun.”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ekonomiyi bilen adamlar yok. Ekonominin doğruluğu önce üretirsin, ürettiğini satarsın, üretirken istihdam sağlarsın ondan sonra sistem çok başarılı olur. En azından çukura düşmezsin. Bizde öyle bir şey yok, devletin her şeyi satıldı. Böyle rastgele ekonomi gitmez. Dünyada da bazı sıkıntılar ama bizim ekonomimiz doğru yolda değil. Şimdi faize karşı çıkıyorlar, kur korumalı da faiz yüzde 70'e varıyor. Bu doğru değil…Faizin yüksek olmasını kimse istemez ama bu ekonominin sağlıklı çarklarına bağlı. Yoksa ‘ben faiz istemiyorum' demekle bu iş olmaz. Yönetim bu konuda ya başarılı değil ya da yeterli bilgiye sahip değil.”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bunlar kendi gerçeklerimiz. Yetişmiyor… Zaten asgari ücret maaşı alıyoruz. Ben tek olmama rağmen anca yetiştiriyorum. Çok zor… Enflasyonun neden yükseldiğini bilmiyorum, ben çok anlamam onlardan.”

Yakup Bozok ( Esnaf): “Adamlar yıllarca köpek gibi çalıştılar bizde yan gelip yattık. Ben ayrıca çiftlikle de uğraşıyorum, fidemiz ve hayvanımıza varıncaya kadar dışardan getirdik. Şimdi de üretimimizi zayıflattık ama devlet şu an çiftçiye bol bol destek veriyor. Ama biz şimdi bu çiftçi paralarımızı alıp pavyonda sağda solda har vurup harman savuruyoruz. Aldığımız desteği bile çiftçiliğe ayırmıyoruz. Devletin verdiği desteği almama rağmen para kazanıyorum. Biz adam akıllı üretimimizi yaparsak dört dörtlük para kazanırız.

Çiftçimiz yan gelip yatıyor, hazır paralar alıyor kışın üretim yapmıyor. Seracılık yapabiliriz. Benim çiftliğimde seram da her şeyim de var. Çiftçimiz sütünü üretiyor ama peynirini kendi üretmeyip, hazır alıyor. Yan gelip yatıp, tembelliğe alışıyoruz sonra enflasyon var…. Önce kendimiz yediğimiz içtiğimizi üretelim, her şeyimizi tertemiz yapalım sonra konuşmaya başlayalım enflasyon yüksek diye.

Bizim şu an tek sıkıntımız tembellik. Adam katta oturuyor, saksının içerisinde domatesini biberini yetiştirsin evinin ihtiyacını karşılar. Ama maalesef bizde öyle bir şey yok. Ekonominin de enflasyonun yüksek olmasında elbette hat olur. Hepimiz kendimizde bir hata arayalım. Ekonomi maden bozuk, enflasyon yüksek buyurun şu kafelere bir bakın, gençlerimizin haline bakın…Benim yaptığım başka işler de var ama ben çiftçilik yapmaya uğraşıyorum. Biz önce çalışıp tembelliği bir bırakalım.”

“70’Lİ 80’Lİ YILLARI ARAMAYA BAŞLADIK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Günden güne kötüye gidiyor…70'li 80'li yılları daha çok aramaya başladık. En azından bir bereketi vardı, şimdi hiçbir şeyin bereketi kalmadı. Her şey kötü, insanları hiçbir şey mutlu etmiyor. Zengin daha zengin oluyor, fakir daha aşağı gidiyor. Allah kirada oturanlara yardım etsin, rabbim bütün Müslümanları aydınlığa çıkarsın. Hep dua ediyorum, yapacak bir şey yok. Hiçbir çözüm bulamıyorum. Durum kötü.. Baştakiler düzeltir artık ama nasıl ben de bilmiyorum… Seçimlerde sonucu bekleyip, göreceğiz.”

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