AKP’ye oy veren çiftçi Erdoğan’ı Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

Bir dizi ziyaret için Manisa'ya giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir çiftçi arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa’ya bir dizi ziyaret için giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmetli ilçesini ziyaret etti. Gökkaya mahallesi girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ile bir çiftçi arasında ise dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

AKP’den başka partiye oy vermediğini ifade eden çiftçi, yaşadıkları zorluğu şöyle anlattı;

*Ben burada doğruları konuşacağım. Ben Ak Parti’den başka hiçbir partiye oy vermem. Ama Allah sizi inandırsın 250 dönüm arazimiz var artan fiyatlardan akşamları uyuyamıyoruz.

“ÇİFTÇİDE PARA YOK”

*Böyle giderse insanlar Alzheimer hastası olacak. Demirine, çimentosuna, kumuna her gün zam geliyor. Borsa gibi oldu.

*Bağdaki direkleri bile değiştiremiyoruz ancak tadilat yapabiliyoruz. İmalat yapıyorduk makinaları sattık, depo orada duruyor. Para alamadık. Çiftçide para yok. Babamla amcam dükkanlarını kapattı.

*Yeter artık, bu millet ne yiyip içecek? Ben kendimi düşünmüyor vallahi de düşünmüyorum ama çiftçinin halini gördükçe ben ağlayacak duruma geldim.

“EKMEKLE OYNAMASINLAR”

*Ben sizden rica ediyorum. İnsanlar 4 bin 250 TL para alıyor, elektrik parası binlerce lira geliyor… Bu insanlar çoluk çocuğuyla hiçbir şey yapamayacak mı, bir yerlere gidemeyecek mi? Adamın her şeyiyle oynasın ama ekmeğiyle oynamasınlar.

“BİZİ SİNİR HASTASI ETTİLER”

Tayyip Erdoğan benim çok sevdiğim bir adam ama bu sefer yalan söyleyemeyeceğim bizi sinir hastası ettiler.

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