Bir aşiret daha CHP’ye katıldı! Rozeti Kılıçdaroğlu taktı

AKP'ye desteğiyle bilinen Hakkari'deki Diri aşireti liderleri Faris Diri ve ailesi CHP’ye geçti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, genel merkezde ağırladığı Faris Diri CHP rozetini taktı. Daha önce de AKP'yi destekleyen Ertuşi, Badikan, Beytikan Dına, Şedadi ve Asi aşiretleri CHP'ye geçmişti

Orhan BOZKURT

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğu Masası çalışmaları kapsamında partiye yeni katılımlar devam ediyor. Hakkari'den Diri Aşireti Kanaat Önderi Faris Diri’de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan Diri Aşireti Kanaat Önderi Faris Diri ve beraberindeki heyeti genel merkezde makamında kabul ederek rozet taktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Parti Meclisi Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik eşlik etti.

DOĞU MASASI AYLARDIR BÖLGEYİ GEZİYOR

CHP bir süredir Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kılıdaroğlu’nun talimatıyla kurulan Doğu Masası aracılığı ile aşiret liderleri ve eski AKP’li ailelerle temaslar yürütüyordu.

Bu çalışmalar sonucunda bugün, Hakkari’deki Diri aşireti liderleri CHP Genel Merkezi’nde ağırlanarak takılan rozetlerle birlikte partiye katıldılar.

Hakkari Yüksekova ve Esendere bölgesinde etkili olan Diri aşireti, AKP’ye verdiği destekle biliniyordu. Diri aşireti aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun yapı taşı Erzurum Kongresi'ne bölgeden katılan iki aşiretten biri.

Daha önce de benzer çalışmalar kapsamında görüşülen aşiretlerden Muş'ta 2015’te AKP milletvekili aday adayı olan Fatih Cengiz, Badikan aşiretine mensup 2 bin 500 kişiyle birlikte CHP'ye katılmıştı.

Suruç’taki Dına, Şedadi ve Asi Aşiretleri de AKP’den desteklerini çekip CHP’ye katılan aşiretler arasında yer alıyor.

Son olarak bölgenin en büyük aşiretlerinden olan ve aşiretlerinin nüfusunun 2 milyona yakın olduğunu ifade eden Van Ertuşi aşireti lideri İskender Ertuş’ta CHP'ye üye olmuştu.

KILIÇDAROĞLU “AŞİRETLER DE TÜRKİYE’NİN GİDİŞATINI BEĞENMİYOR” DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, son olarak katıldığı bir televizyon programında doğudaki çalışmalarla ilgili,

“Belki şaşıracaksınız ama Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'den çok sayıda vatandaş partimize üye oldu ve üye olmaya da devam ediyor.

Çok ciddi bir altyapımız var. AK Parti'nin neler yaptığını vatandaş görmeye başladı, doğu ve güneydoğuda da görmeye başladı.

Geçmişte biraz sıkıntımız vardı, bölgede dayanışma kültürünü genişlememiştik, şimdi çok iyi bir noktadayız, partiye gençler kadınlar üye oluyorlar, ciddi aşiretler var onlar CHP'ye sempati duymaya başladılar. Onlar da Türkiye'nin gidişatını beğenmiyorlar, onlar kurtuluşu biz de arıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

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