Akşener: Bu ülkenin hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşmasından dolayı Yenikapı'da düzenlenen etkinlikte partililere seslendi. Akşener, “Bu aziz milletin helal oylarıyla inşallah birinci parti çıkacağız. Ben de o iktidarın hak edilmiş, pazarlık yok, hak edilmiş birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’daki üye sayısının 100 bine ulaşmasından dolayı Yenikapı’da düzenlenen yeni üye katılımı etkinliğine katıldı.

Partililere seslenen Akşener, “Bugün Türkiye'de bir umut varsa, 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayı olacağına benim gibi herkes inanıyorsa, bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'yi uçurumun eşiğine getirmiş bu sistemin bir seçimde gideceğine inanıyorsa, bu umudu sağlayan sizlersiniz” dedi.

Akşener, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Allah benim ve sizlerin hem kendi huzurunda hem milletimizin huzurunda mahcup olmasına izin vermesin. Allah bizi yalancılardan eylemesin, Allah bizi zalimlerden, zulmedenlerden, iftiracılardan eylemesin.

Cenabı hak bizi kutsallarımız, değerlerimiz üzerinden insanımızı, milletimizi birbirine düşürüp kavga ettiren, birbirine düşman edenlerden eylemesin. Biz ‘milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı siyasi partiyiz' dedik, cenabı hak bu ülkeyi, bu milleti kalkındırmayı, işsiz gencin iş bulmasını, sanayicimizin, tarımla meşgul olan insanımızın, besicilerimizin, esnafımızın, emeklimizin, EYT'limizin yüzünü güldürenlerden eylesin.

Bu gençlerin ‘ben yurt dışında yaşamak istiyorum, korkuyorum' diyenlerin, sokakta yürümekten korkuyorum diyen genç kızlarımızın, ülkemde umudum var hayallerim var demelerini sağlamayı Allah bize nasip etsin.

25 Ekim 2017'de ‘olamaz' denileni yapmış, ‘yapılamaz' denileni başarmış iyi insanlar ve cesur insanlar. Bir karar verdik, il teşkilatımız bir hedef koydu, dedi ki ‘İstanbul'da 100 bin üyemiz olacak'. Önce güldüler. Allahımıza şükür 100 bin üyeyi geçtik.”

İSTANBUL VE TÜRKİYE'DE BİRİNCİ PARTİ OLMA VURGUSU

Yıl 2022, 28 Şubat, 3 yılın sonunda, muhalefette bulunan 6 siyasi partinin tamamının onayıyla, fikirlerinin birleşmesiyle, önerilerinin birleşmesiyle eğer teyit ve imza altına alınmışsa güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek, bunun anlamı şudur: Siz isterseniz, siz inanırsanız, bu salonu şereflendiren ey iyi ve cesur insanlar, siz isterseniz birinci parti olmak İstanbul'da, Türkiye'de birinci parti olmak hepimiz için çocuk oyuncağıdır.

Unutulmuş bir kavramı hatırlatıp, vatandaşımızı, milletimizi ikna edip ve onun üzerinde ortaklaştık, ortaklaştık. Bunun ne olduğunu idrak ettiğimiz gün gerçekten inanarak söylüyorum, Bu ülkeyi yönetme ehliyeti bizde var. Bu ülkeyi yönetme hakkını, yetkisini, görevini de bu aziz millet bize verecektir.

Ama çalışmak zorundayız. İster 1 yıl sonra ister daha önce yapılacak bir seçime kadar çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundayız. Bu ucube sistemden, bu istibdat sisteminden eğer ülkemizi kurtarmak istiyorsak, çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundayız.

Yorulmamak durumundayız, yılmamak, yıkılmamak mecburiyetindeyiz. Ve eğer ‘bu ucube sistemi de alıp gidecekler' diyorsak, ki diyoruz, bu irade bizde var. bu irade bizde var. Aynı şekilde geldikleri gibi, sandıkta geldiler sandıkta gidecekler.”

‘BİRİNCİ PARTİ ÇIKACAĞIZ, BAŞBAKAN OLACAĞIM'

Seçime kadar çok çalışmak gerektiğinin vurgusunu yapan Akşener,

“Hep zorlu işler bize düşer. Cenab-ı hak bizleri mahcup etmesin. Çalışmamızda bir yılın sonunda, bu çalışmamızın neticesinde, bu ülkenin, bu aziz milletin helal oylarıyla inşallah birinci parti çıkacağız. Ben de o iktidarın hak edilmiş, pazarlık yok, hak edilmiş birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah.

Ama kurulduğumuz günden beri tuzak üzerine tuzak, iftira üstüne iftira, engel üstüne engel, çengel üstüne çengelle karşılaştık. Vız geldi, tırıs gitti. Bundan sonra daha da çoğalacak. İstanbul'da 100 bin üyemiz var.

İstanbul'da 32 bin sandık görevlimiz eğitilmiş. Türkiye genelinde 600 bin üyeye doğru gidiyoruz. Bundan sonraki engeller, çengeller, tuzaklar, onlar, bunlar… Hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacaktır” diye konuştu.

“KAVGA ÇIKARMAK İSTEYECEKLER”

Partililere seslenen Akşener şunları söyledi:

“Sizden bir şey istiyorum. Bir, birinci parti çıkacağız her şehirde ve Türkiye genelinde birinci parti; iki, seçime hazır ve nazır olacağız; üç, seçmenin oyunu namusumuz bileceğiz, namusumuz. O sandığa atılan oya halel getirtmeyeceğiz. İktidar mızıkçılık yapmak için her şeyi yapıyor.

Seçim yapılacak efendiler. Milli iradeye el uzatanın başına neler geldiğini daha yakın zamanda, İstanbul'da ikinci seçimde İstanbullu belediye seçimlerinde gösterdi. Biz haktan yana hakikatten yana, cesur olarak milletimizin kullandığı oyları namusumuz bilerek, namusumuza emanet olarak kabul edip, sandık başında da seçim süresi içerisinde sandıktaki oylar açılıp ıslak imzalı tutanaklar alınıncaya kadar orada beklemek suretiyle üzerimize düşeni yerine getireceğimize buradan sizin adınıza, hepimiz adına söz veriyorum aziz milletimize.

Şimdi onlar düşünsün. Biz kararlıyız, şimdi onlar düşünsün. Kavga çıkarmak isteyecekler, uymayacaksınız. Kutuplaşma çıkarmak isteyecekler, uymayacaksınız. Biz hedefe ayarlı bir ok gibi o hedefe seçim gününe ve İYİ Partiyi birinci parti etmeye odaklı olacağız.

Yeni üyelerimize sesleniyorum: İYİ parti ailesinin mensuplarısınız. Rozetlerinizi ister yakanızda, ister cebinizde, ister çantanızda taşıyınız. Ama o rozetler sizin kimliğinizdir. Bu partinin mensubu olarak, bulunduğunuz her yerde partimizin politikalarını, iddialarını anlatacaksınız. Partimizi savunacaksınız, iftiraların karşısında iftiraların işlemesine müsaade etmeyeceksiniz.”

Akşener, konuşmasının ardından partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte partiye yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı.

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