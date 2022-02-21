Akşener’den, dert yanan öğrenciye: Bu yaşta ağlıyorsun kızım… Yuh olsun bize be!

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile üniversiteye hazırlanan iki genç kız öğrenci arasında duygu dolu anlar yaşandı. Cemre adlı genç kız "Tek derdimiz, geleceğimizin nasıl bir düzen altında olacağı. Umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Siz gittikten sonra bizim ne olacağımızın da garantisi yok" dedikten sonra gözyaşı döktü. Kıza sarılan Akşener, "Cemre bu yaşta ağlıyorsun be kızım... Yuh olsun bize be..." dedi.

Ali Ekber ŞEN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin’deki ziyaretlerini Akdeniz ilçesinde sürdürdü. Ziyaret sırasında iki genç kız, Akşener’in yanına gelerek, “Z kuşağının size söylemek istediklerinin hepsini söylemek istiyoruz” dedi. Akşener’den olumlu yanıt alan gençlerden birisi, gözleri dolarak şöyle konuştu:

“KİTAP FİYATLARINA SÜREKLİ ZAM GELİYOR”

– Sınav ücretlerini duymuşsunuzdur. Her sene 20-30 TL zam yapıyorlar. Bazılarımızın ailesi bunu karşılayabilirken bazılarımız kendi karşılamak zorunda kalıyor. Kitap fiyatlarına 10 dakikada bir zam yapıyorlar ve bizim her kaynağı görmemiz lazım. Çünkü ÖSYM’nin başında kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Olimpiyat sorularıyla hepimizi aynı kefeye koymaya çalışıyorlar…

“HER ŞEY ÇOK PAHALI”

– Sadece eğitim sorunu da değil, ekonomik açıdan da bu durumdayız. Artık derhaneye giriş çıkışlarda hiçbir şey alamaz olduk. Her şey çok pahalı. Esnafa da hiçbir şey söyleyemiyoruz, onlar da pahalıya alıyorlar.

“UMUDUMUZU KAYBETMEMEYE ÇALIŞIYORUZ”

– Tek derdimiz, geleceğimizin nasıl bir düzen altında olacağı. Seçimlerde ne olacağını hiçbir zaman kestiremiyoruz, umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Sizleri böyle yakalayıp konuşmak için çabalıyoruz. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Siz gittikten sonra bizim ne olacağımızın da garantisi yok.

Akşener, ağlayan kıza sarıldı, isminin Cemre olduğunu öğrendi, “Cemre bu yaşta ağlıyorsun be kızım… Yuh olsun bize be…” dedi.

“ŞEHİR BİLE DEĞİŞTİREMİYORUZ”

Diğer öğrenci ise, “Sürekli günümüzü nasıl geçireceğimizi planlamaya çalışıyoruz. Bir aktiviteden sürekli mahrum kalıyoruz. Bizim şu anda birkaç ülkeyi dolaşmamız gerekirken, yabancı ülkelerdeki yaşıtlarımız birkaç ülke gezerken biz şehirden şehre bile gidemiyoruz. Bunun için de çözüm istiyoruz. Geleceği düşünmekten çok sıkıldık ve yorulduk” sözleriyle yaşadığı sorunları dile getirdi.

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