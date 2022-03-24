Akşener’den ‘Türk Telekom’ çıkışı: Hep birlikte kazık yedik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaptığı konuşmada, Türk Telekom'un, Türkiye Varlık Fonu'na devri kapsamında devletin 1.6 milyar dolar borcu üstlendiğini belirterek, "Hep birlikte tam 24 milyar liralık kazık yedik." dedi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, ‘Yurt Gezileri' kapsamında Kayseri’nin Tomarza ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Akşener, daha sonra vatandaşlara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

“HEP BİRLİKTE 24 MİLYARLIK KAZIK YEDİK”

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

*Senin çocuğun işsizken, senin çocuğun atanamamış devlet memuruyken, 92 puanla çocuğun ortada kalmışken, KPSS’nin mülakatında elenmişken, 58 puanlı ayısı, dayısı olanlar atanmışken, siz çocuğunuza harçlık vermekte zorlanırken, kadınlarımız tencere kaynatmakta zorlanırken, emekli maaşlarını ittire, kaktıra 2 bin 500 liraya zor zahmet çıkartmışken, sonuç itibariyle 2 bin 500 liralık emekli maaşıyla bugünün Türkiye’sinde bu zamlarla geçinmek mümkün değil.

*Buna karşılık jet hızıyla Telekom’un sahibinin sayın Erdoğan’ın aile dostu olan Hariri’lerin Türkiye’yi tokatladığı Telekom’dan en son 1.6 milyar dolarlık borcunu da devlet üstlenerek tam 24 milyarlık bir kazık yedik hep birlikte. Bu 24 milyar lira ile ne yapılırdı?

*Gübre atamamış çiftçimizin Nisan ayında atacağı gübrenin parası ödenebilirdi. Hayvan besleyenlerin, çiftçinin girdilerine 24 milyar lira ek yapılsa Türkiye çiftçilikte uçardı. 4 milyon fakir ev kadınına 1 yıl boyunca ayda 500 lira para verilirdi.

“OĞLUMA PARA VEREMEDİM, ELİM TİTREDİ”

Akşener’in konuşması esnasında bir kişi geçinemediğini belirterek, “Ben Gümüşhane’ye giderken oğluma para veremedim. Elim titredi başkanım. Ben 2 bin 500 lira maaş alıyorum. Geçinemiyorum. Evime ekmek götüremiyorum” sözleriyle dert yandı.

Başka bir kişi ise, “Çiftçiye 25 lira mazot. Nerede bu adalet? Nerede bu kanun?” diye feryat etti.

“TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKLER”

Akşener, konuşmasının sonunda sandığı işaret ederek, “İster erken, ister zamanında yapılacak seçimde helal oylarınızla o sandıkları patlatacağız. Seçmen velinimetmiş diye ağabeylere öğreteceğiz, muhteremlere öğreteceğiz ve bu arkadaşları göndereceğiz. Tıpış tıpış gidecekler. Bu harami düzeni, bu haram düzeni birlikte göndereceğiz” dedi.

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