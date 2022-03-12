Akşener’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı paylaşımıyla ilgili İYİ Parti’den açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, bir takipçisinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı fotoğrafıyla yaptığı paylaşıma, "Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi" diye cevap vermesiyle ilgili İYİ Parti'den açıklama yapıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takipçisinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın fotoğrafını paylaşarak, “Ankara Cumhuriyet Üniversitesi. Dün gece rüyamda gördüm. Meral Akşener açılışını yapıyordu” sözlerine yanıt vermişti.

Akşener, paylaşımında, “Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi” ifadelerini kullanırken, Akşener'in bu sözleri, iktidara gelindiğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın akıbetinin ne olacağının cevabı olarak yorumlandı.

“BİNALARA İLİŞKİN TASARRUF DEVLET DÜŞMANLIĞI DEĞİLDİR”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Akşener'in paylaşımını hedef alanlara verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Binalara ilişkin tasarruf devlet düşmanlığı değildir.

* Devlet düşmanlığı; devlet aklını, ahlakını ve adamlığını ortadan kaldırıp, devleti ve imkanlarını kişi, grup ve zümrelere tahsis etmektir.

* Bunları kimlerin yaptığı, yaparken kimlerle ortaklaştıkları hepimizin hafızasındadır.

İlginizi Çekebilir Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını açıkladı