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Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı; bacağından vuruldu

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve iki yıl önce tahliye edilen Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Çakıcı’nın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Yayınlanma: 10:53 - 16 Şubat 2022 Güncellenme:
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Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı; bacağından vuruldu

Olay, saat 00.30 sıralarında İstanbul Cevizlibağ'da meydana geldi. İddiaya göre Adem Çakıcı aracıyla seyir halindeyken, başka bir araçtan ateş açıldı.

Sağ bacağından vurulan Adem Çakıcı'nın kendi imkanlarıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Olayla ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Adem Çakıcı daha önce de silahlı saldırıya uğramıştı. Kadıköy'de bir restoranda 2017'de yaşanan olayda, 2 saldırgan ateş açmıştı.

Adem Çakıcı o saldırıda 5 kurşunla yaralanmıştı. Adem Çakıcı, İzmir'de “2007”de düzenlenen Veliaht Operasyonu’nda 14 adamıyla gözaltına alınmıştı.

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