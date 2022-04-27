Aleyna’yı ölüme sürükleyen sanığa indirimsiz ceza

Iğdır'da 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül'ün (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Gökhan Argın (41), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Orhan BOZKURT

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Iğdır’da kent merkezinde yaşadığı apartmanının bitişiğindeki apartman boşluğunada 30 Eylül 2021’de ölü bulunan Aleyna Ağgül (18) davasında karar çıktı. Aleyna,’Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı bir not nırakarak intihar etmişti. Aleyna’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Iğdır’da nakliye firması sahibi olan Gökhan Argın (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, ‘intihara teşvik’ suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Şüpheli Gökhan Argın’ın serbest bırakılması kararına Cumhuriyet savcısı, itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçen Aleyna’nın ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan rapor doğrultusunda hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın’ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklandı.

SAVCI ‘İYİ HAL İNDİRİMİ’ YAPILMAMASINI İSTEDİ

Iğdır’da nakliye şirketi bulunan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Gökhan Argın, ‘şantaj’, ‘basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep’ verme suçlarından 18 Mart 2022’de ilk defa hakim karşısına çıktı. İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisan’a ertelendi.

Tutuklu sanık Gökhan Argın, 15 Nisan’da 2’nci kez hakim karşısına çıkarıldı. Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Argın duruşmaya, tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevi’nde SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını vererek hakkında ‘iyi hal indirimi’ yapılmamasını isteyerek müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022 tarihine erteledi.

SANIĞA SON SÖZLERİ SORULDU, CEVAP VERMEDİ

Üçüncü duruşma bugün saat 10.00’da başladı. Sanık Gökhan Argın duruşmaya yine SEGBİS’le katıldı. Argın’ın avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme başkanı Gökhan Argın’dan son sözünün ne olduğunu sordu. Argın’ın savunma yapmaya başlaması üzerine mahkeme başkanı “Avukatların seni savundu. Senin son sözün nedir?” dedi. Sanık bir şey söylemedi.

Karar için duruşmaya verilen aradan sonra tekrar salona giren mahkeme heyeti, Argın hakkındaki kararı bildirdi. Iğdır 1.Ağırceza Mahkemesi heyeti, Argın’ı, cebir ve tehdit ile intihara yönledirmeden mühabbet, kastem adam yaralamadan 4 ay ve şantaj suçlarından ise 2 yıl hapis ve 10 bin TL para cezasına mahkum etti.

“HALKIMIZ DAVAYI BİZİMLE BİRLİKTE TAKİP ETTİLER”

Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar, karar sonrası açıklama yaptı. Ağayar,

“Biz bu davada masumiyet karinesini ihlal etmeden özenli bir çalışma yürüttük. Mahkeme heyeti, başkan ve üyelerin dikkatli ve özenli dosyayı incelemesi, bizlerin takibi, avukatlarımızın savunmaları ve beyanlar hepsi göz önüne bulundurulduğunda, en başından beri demiştik; 43 yaşındaki bir kişinin 18 yaşındaki genç bir kızla hiçbir şekilde bir ilişkisi olamaz.

Bu bir cürretsizliktir. Halkımız, bütün hemşehrilerimiz davayı bizimle birlikte takip ettiler. Sanık Gökhan Argın, cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. ‘Kasten yaralama’dan 4 ay, ‘şantaj’dan 2 yıl 10 ay ceza aldı. Karar istinafa gidecektir” dedi.

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