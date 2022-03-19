Ali Babacan: Erdoğan bozuk plak gibi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Erdoğan son dönemde bozuk bir plak gibi tutturdu. ‘Bu yolları, köprüleri biz yapıyoruz, muhalefet bu projelere son verecek’ diyor. Herhalde rüya gördü, kendi rüyasıyla kavga ediyor. Biz çok daha büyük projeleri, çok daha ucuza mal ederiz" dedi.

Halil ATAŞ

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'de partisinin Sındırgı ilçe kongresinde iktidara yüklendi.

“ERDOĞAN BOZUK PLAK GİBİ”

Konuşmasında yüksek maliyetli projeleri hedef alan Babacan, “Sayın Erdoğan son dönemde bozuk bir plak gibi tutturdu. ‘Bu yolları, köprüleri biz yapıyoruz, muhalefet bu projelere son verecek' diyor. Herhalde rüya gördü, kendi rüyasıyla kavga ediyor. DEVA Partisi Türkiye'nin layık olduğu en büyük projeleri yapabilecek tek partidir. Biz çok daha büyük projeleri, çok daha ucuza mal ederiz. Milletimizin vergilerini bir avuç müteahhide peşkeş çekmeyiz. Devletin de milletin de kazıklanmasına izin vermeyiz” diye konuştu.

“O İHALE AÇIK YAPILSAYDI…”

Babacan, “Dün 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Evet, önemli bir proje. Vatana millete hayırlı olsun. Ancak, 45 bin araç geçişi ve araç başına da 16 avro geçiş ücreti taahhüdüyle yapılabildi. Gerçekten bir yarışma olsaydı, o proje üç beş kişiden zarfta teklif alarak değil açık bir ihaleyle yapılsaydı, çok daha düşük bir garanti bedeli ve geçiş ücretiyle yapılabilirdi. Hem büyük proje yapacaksın hem de ucuza mâl edeceksin. Maharet orada” ifadelerini kullandı.

“SINIRLAYACAĞIZ”

Yap-işlet-devret projelerinin tamamını DEVA Partisi iktidarının ilk 90 gününde teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacaklarını söyleyen Babacan, “Kamu Özel İşbirliği yöntemini, makul bir nakit akışı üreten projelerle sınırlayacağız. Eğitim sağlık gibi alanlarda bu modelin kullanılmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKLI BİR YATIRIM ORTAMI OLUŞTURACAĞIZ”

Projelerin ihalelerinde şeffaflık olacağının altını çizen Babacan’ın açıklamalarındaki satır başları şöyle;

“Bu projelerin ortak akılla ve tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Şeffaf ve açık ihale usulüyle sağlıklı bir yatırım ortamı oluşturacağız. Bu projeler nedeniyle kamunun yapacağı harcamaları, şeffaf bir şekilde ve periyodik olarak kamuoyuyla paylaşacağız.”

“90 MODEL SİYASETÇİLERE DURUMU KURTARACAĞINI ZANNETMEYİN”

“Bu aralar iktidarın 1990'lardan çıkarıp getirdiği bazı siyasetçiler var. Hani meydanlarda ‘iki anahtar' diye oy isteyip, sonra vatandaşın cebindeki parayı hiç edenler. Ülkeyi yönetmeye çalışan otoriter ittifaka hatırlatmak isterim: Seçim yasasındaki oynamalarla, Beyaz Torosların gölgesinde siyaset yapanlarla, ülke ekonomisini mahveden o 90 model siyasetçilerle durumu kurtaracağınızı zannetmeyin.”

“OTORİTER İTTİFAKIN ORTAKLARIYLA DA YANLILARIYLA DA VEDALAŞACAĞİZ”

“Hiçbir şey DEVA Partisi'nin yükselişini durduramayacak. Seçimi kazanmak için entrikanın peşinde koşanlara sesleniyorum: Elinizden geleni ardınıza koymayın. DEVA Partisi'nin damlaları sel oluyor. Bu selin karşısında hiçbir baraj duramayacak. Hiçbir şey, zamanı gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir. DEVA fikrinin zamanı gelmiştir. Önümüzdeki ilk seçimde bu otoriter ittifakın irili ufaklı tüm ortaklarıyla da yancılarıyla da vedalaşacağız.”

“ÜLKEYİ İFLAS ETTİRDİLER, ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRIYORLAR”

“Siz partili ve taraflı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kedi olalı bir fare tuttuğunu gördünüz mü? Yok… Onun için Cumhurbaşkanı sürekli eski defterleri karıştırıp duruyor. Aynı müflis tüccar gibi. Demirel'in tabiriyle, dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutmaya çalışan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum: Tüm yetkiyi tek elde topladığınızdan bu yana ne yaptığınızı onu anlatın.”

“ADAMLARIN BİR YILLIK ENFLASYONUNU 15 GÜNDE YAŞIYORUZ'

“‘Bütün dünyada enflasyon yükseldi' diyor. Japonya, enflasyon yüzde 2'ye çıktı diye panik şu anda. Avrupa, Amerika yüzde 5'i, yüzde 6'yı, yüzde 7'yi görünce '40 yılın en yüksek enflasyonu' diyor. Adamların bir yıllık enflasyonunu Türkiye'de 15 günde yaşıyoruz. Türkiye'deki mazot ve benzin fiyatları sadece petrolün varil fiyatı kadar artsaydı, bugün en fazla 9-10 liraydı. Türkiye'de döviz kuru ikiye katladı. Onun için mazot, benzin bugün 20 liraya, 23 liraya satılıyor.”

“YAZIK DEĞİL Mİ?”

“İki gün önce hazine dolar bazında yüzde 8,8 ile borçlandı. Avrupa'da eksi faiz varken, Amerika'da faizler yüzde 1 civarındayken bu millete dolar cinsinden yüzde 8,8 faiz ödetmek yazık değil mi? Talimat ver de düşsün o faiz. Kendisine bağlı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden bahsediyoruz. Ticari kredi faizleri yüzde 30'u geçti. Talimat versin de düşürsün. İhtiyaç kredilerinin faizi yüzde 25-30 arasında değişiyor. ‘Tek imzayla her şeyi yapacağım' dedi, yapsın.”

“RAFI DOLU, SIFIR BORÇLU DÜKKÂNI BİR SENEDE BATIRIRLAR”

“Ülkenin ekonomisini yönettiğini zannedenler, sözüm ona bakanlık yapanlar Sındırgı'da 20 metrekarelik bir dükkânı işletecek beceriye, bilgiye sahip değil. Rafı dolu, sıfır borçla bir dükkânı emanet edin; bir senede batırırlar. Bunu beceremeyecek insanlar ülkeyi yönetmeye çalışıyor.”

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