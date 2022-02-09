Ali Erbaş: Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum asla kabul edilemez
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Aleviliği hedef alan söylemlere sosyal medya hesabından tepki göstererek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erbaş, "Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Aleviliği hedef alan söylemlere tepki göstererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
“ALEVİ KARDEŞLERİMİZİ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ SÖYLEM VE TUTUM HEPİMİZE YAPILMIŞTIR”
Erbaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
” Asırlardır süregelen kardeşliğimize kast etmek isteyenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.”