Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri sürüyor

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri için duyuru yayınladı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Duyuruya göre, kayıt yenileme işlemi Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek ve 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek. 18 Şubat 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak.

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