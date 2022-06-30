Ankara’da sağanak: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay, hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı.

Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

SU BASAN EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’ndeki 4 katlı Umut Apartmanı’nı da sağanak ile birlikte su bastı. Yokuştan gelen sel suyu binanın içine girdi. Zemin kat ile kot-1’de bulunan daireler suyla doldu. Kot-1’deki evde yaşayan Busenur Doğanay’ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine AFAD, iftaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, binaya girerek arama başlattı. Bir taraftan da suyun tahliye edilmesi için çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda Doğanay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğanay’ın cesedi, yapılan incelemeden sonra evden çıkarılarak ambulansla Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bu sırada Doğanay’ın komşuları gözyaşlarına boğuldu.

BAKAN KOCA: KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Selle ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, “Ankara Keçiören'de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun” dedi.

VALİ: YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ

Ankara Valisi Vasip Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, binanın bir anda suyla dolduğunu belirterek şunları söyledi:

* “Eksi 1’de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Komşusu çocuğun yardım talebini, sesini duyduğu için o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi.

* Dalgıçlar kapı kapalı olduğu için ve su belli bir seviyeye kadar çıktığı için kapıyı açamadılar. Pencereden girmeye çalıştılar. Suyun tahliyesi de bir kaç motorla yapılmaya çalışıldı. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç bir genç kızımız vefat etti.

* Mevcut eksi 1’in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş.”

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yağışla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yavaş, açıklamasında şunları belirtti:

* “Değerli Ankaralılar, bugün kentimizde Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerimizde 1 saat içinde ortalama 20 kilogramlık kuvvetli ve gök gürültülü yağış gerçekleşti. Bu süreçte 15 kurtarma vakası dâhil 1024 olaya müdahale ettik.

* Kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1274 araç 3036 mesai arkadaşımız ile saha çalışmalarını sürdürmekteyiz.

* Bugünkü sel felaketi sonucunda, Keçiören'de bulunan bir apartmanda -1. katta yaşayan bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.

NİĞDE’DE DERELER TAŞTI

Niğde’de merkeze bağlı Dündarlı Kasabası’nda saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı dereler taştı.

Taşkınla birlikte meydana gelen sel, kırsal bölgedeki bazı evlere ve tarım arazilerine zarar verdi. Bir vatandaşın bahçesindeki otomobili, sel suları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Kesin hasar tespitinin, sularının çekilince yapılacağı öğrenildi.

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