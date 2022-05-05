Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? Anneler Günü hediyesi olarak ne alınır?

Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü için hazırlık ya da sürpriz yapmak isteyenler hediye araştırmasına başladı. Anneler Günü 2022 yılında 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Bu yıl anneler günü hediyesi olarak en çok yine buket çiçek, kutu çikolata ve küçük ev aletleri yer alıyor.

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Anneler Günü için geri sayım sürerken, vatandaşlar en değerlilerimiz annelerimiz için en güzel hediyelerin ve en güzel kutlama mesajlarının ne olacağını araştırmaya başladı.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya’da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye’de de 8 Mayıs Pazar 2022′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)