Anneler Günü’ne en büyük acıyla girdi

Sokak ortasında vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, Anneler Günü'nde gözyaşlarına boğuldu. Kızının her 'Anneler Günü'nde kendisine hediye aldığını ve öptüğünü söyleyen Atalay, "Hayalleri vardı, yarım kaldı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ümit Karakoyun’un silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Asiye Nur Atalay’ın annesi Rahşan Aalay, ‘Anneler Günü’ne kızının kıyafetlerine sarılarak girdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Rahşan Atalay, yaşadığı acıyı güçlükle ifade etti. Atalay, “Ben bunun müebbet almasını istiyorum. Asiye’nin son olmasını istiyorum. O içeride her gün ölsün istiyorum” dedi.

“Her ‘Anneler Günü’nde hediye alırdı. Biraz asabiydi ama öper, severdi. Bir hayali vardı. Ehliyet sınavına gidiyordu kızım. ‘Anne seni gezdireceğim’ diyordu. Hayallerinin hepsi yarım kaldı” diyen Atalay, katil Ümit Karakoyun’un 16 dosyası bulunmasına rağmen dışarıda olmasına tepki gösterdi:

ANNELER BANA DESTEK VERSİN

– Kızımın doğum gününde dışarı salıveriyorlar. Bugün kızımın mezarına gittim. Çok konuştum ama gelmedi. “Asiye’m” dedim, “Çok süslüydün, kendini çok seviyordun Asiye’m” dedim. “Çok meşhur oldun, herkes senin arkandan seni konuşuyor” dedim. Ama o beni görüyor mu bilmiyorum. Benim durumumda olan anneler bana destek versin. Benim ona ihtiyacım var.

BEYAZ KEFENLE YATIYOR

– Devletten tek isteğim; bunun aftan falan yararlanmasını istemiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet caza almasını istiyorum. Benim kızım beyaz kefenle yatıyor, o da orada her gün ölsün istiyorum. İlk anneler günü yalnızım. 19 sene bak büyüt.. Birisi gelsin, kızımın canını alsın. (DHA)

İlginizi Çekebilir 19 yaşındaki Asiye'yi katleden sabıkalı cani yakalandı