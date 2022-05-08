Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

30 Mayıs- 3 Haziran ve 6-10 Haziran 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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