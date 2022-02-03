Antalya’da 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya Gazipaşa açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

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Akdeniz gece saatlerinde depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.03’te Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 13.20 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saat 00.03'te, Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya'da hissedilmiş, Mersin'de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER