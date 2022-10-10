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Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayınlanma: 14:14 - 10 Ekim 2022 Güncellenme:
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Antalya, Kumluca Beşikçi Mahallesi Örümler mevkisinde, yol kenarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Helikopter ve arazözler ile yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. (AA)

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