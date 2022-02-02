Antalya’da dalgaların boyu 4 metreye yükseldi

Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya’da, şiddetli rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü sahil ve falezlerde dev dalgalar oluştu. Rüzgarda ayakta durmakta zorlanan vatandaşlarsa, oluşan manzarayı fotoğraflamak için adeta birbiriyle yarıştı.

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Turizmin başkenti Antalya'da valiliğin, özellikle batı ilçelerini kapsayan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından bugün kent merkezinde rüzgar etkili oldu.

Öğlen saatlerinde şiddetini artırıp saatte 50 km hıza ulaşan rüzgar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşturdu.

Falezleri ve sahili döven yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dalgalar, kıyı şeridi beyaza bürüdü.

Varyantlardaki seyir terası ile sahil kısmına gelen vatandaşlar ve turistler, eşsiz manzarayı fotoğraflayıp ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı.

Dalgaları fotoğraflamak için sahil kıyısına gelen bazı vatandaşlar dalgaların azizliğine uğradı.

Rüzgar nedeniyle ağaçların beşik gibi sallandığı kent merkezinde ise, zaman zaman yağış etkili oluyor.