Araçta bebeği olan kadına saldırdı

İstanbul Maltepe'de, içerisinde bebeğin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi.

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Dün akşam 22.10 sıralarında Maltepe sahil yolunda seyir halinde olan Utkucan K., aynı istikametteki Ş.A.’nın kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı.

KORKUDAN ÇIĞLIK ATTI

Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olay sırasında yaşananlar nedeniyle araç içerisindeki bebeğin korku dolu çığlıklar attığı da duyuldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Utku K., polisteki ifadesinde, yolda öne geçmek için izin istediğini belirterek, “Araçtaki kadın sürücü “Şerefsizim inat ettim, yol vermeyeceğim, geçemeyeceksin” dedi. Bu lafına kızdım, aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine aracıyla benim aracımın sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım” dedi. Utku K.’nin de tartıştığı Ş.A.’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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