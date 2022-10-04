‘Arsamı verin’ mektubu Gaziantep’i karıştırdı

Veli TOPRAK

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YEŞİL ALAN DİYE ALDINIZ

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, AKP'li Başkan Fatma Şahin'e mektup yazarak, “Bu yerleri toplulaştırma ve yeşil alan yapacağız, belediye yararına diyerek aldınız ama yandaşınıza sattınız. Yeşil alan diye istimlak edip rant sağladınız. Benim de arsam var geri verin, parasını faizi ile ödeyeceğim'' dedi. Bilgin, 1.200 ve 209 metrekare iki ayrı arsasının istimlak edildiğini ve ranta kurban gittiğini belirterek yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı:

“Karşıyaka Münifpaşa Mahallesi'ndeki 174 ve 124 parseldeki yerlerimi toplulaştırma ve yeşil alan yapma gerekçesiyle istimlak ettiniz. Ama yandaşınız müteahhit M.Y.'ye sattınız. Müteahhit bir daireyi 1 milyon 650 bine, dükkanı ise 4 milyona satışa sunuyor. Belediyeler rant sağlama yeri değildir. Açtığım dava devam etmektedir. Bu haksızlık ve adaletsizliği önlemenizi rica ediyorum.”