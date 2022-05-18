Aşiret düğünlerine ‘altın’ ve ‘et’ kısıtlaması

Ekonomik kriz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki aşiret düğünlerini de vurdu. Damadın ailesinden istenen altının gramına ve düğünde ikram edilecek etin kilosuna sınırlama getirildi.

Sozcu.com.tr

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Şırnak’ta Goyan Aşireti lideri ve Uzungeçit Belediye Başkanı Cemil Yıldız, düğünlerin masrafları, takılacak takı ve para miktarıyla ilgili, muhtarlar ve aşiret üyeleriyle karar alıp limit koydu.

Damadın ailesinden istenen 200 gram altın 70 gramı geçmeyecek şekilde düşürüldü. Yaklaşık 500 kilo etin kullanıldığı yemek servisinin sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde verilmesi kararı alındı.

Yıldız, kızı Halime’yi (20) oğulları Erkan Aydemir (24) için isteyen ailenin 1 kiloya varan altın teklifini reddetti. Yıldız, damadı borç yükü altında bırakmamak için 70 gram altında karar kıldı. Damat tarafının geline aldığı altın miktarı 60 bin TL’yi bulurken, 30 bin TL’ye mal olan düğünde gelin ve damada toplamda yaklaşık 204 bin TL takıldı.

İki gün iki gece süren düğüne siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle civar ilçelerin belediye başkanları ve diğer bölge aşiret liderleri de katıldı. Davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti. Bine yakın davetlinin aynı anda çektiği halay da havadan görüntülendi.

Düğüne katılan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da alınan kararların Uzungeçit ile sınırlı kalmayacağını dile getirerek, düğün masraflarını en aza indirmenin herkesin görevi olduğunu söyledi. (DHA)

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