Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs celbi için tarih belli oldu

Askerlik yerleri vatani görevlerini yerine getirmek için bekleyen gençler tarafından araştırılıyor. Askerlik yerleri 29 Nisan Cuma günü MSB tarafından açıklanacak. Mayıs 2022 sınıflandırma sonuçları ile yedek subay, astsubay adayları ve erbaşlar silah altına alınacak. Askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

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Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri için beklenen gün yaklaştı. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecek.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Nisan tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022