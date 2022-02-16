Atatürk büstüne saldıranların ifadesi ortaya çıktı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kernek Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki Atatürk büstüne yönelik saldırı olayında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 9 Şubat günü gece Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Kernek Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yaşandı.

Lisenin bahçesinde bulunan Atatürk Büstüne saldıran 2 şüpheli, Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu geniş çaplı soruşturmanın ardından yakalandı.

Okulun ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit etti.

Atatürk büstüne saldıran şüphelilerin 17 yaşındaki Mustafa D. ile 15 yaşındaki Emirhan D.'nin olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadede “Keşke Yunan İşgal etseydi” diyerek Kurtuluş Savaşı’nı eleştiren, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı, ‘Fesli Kadir' diye de bilinen Kadir Mısıroğlu’ndan etkilendikleri için saldırıyı yaptıklarını kaydettiler.

“SEVAP OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK ATATÜRK HEYKELİNİ KIRMAYA KARAR VERDİK”

Saldırganlardan M.D, savcılıkta verdiği ifade, “E.D. benim yeğenim olur kendisi ağabeyim oğludur. Kendisi ile birlikte sürekli olarak internetten Kadir Mısırlıoğlu'na ait videoları Olaydan yaklaşık 2-3 ay önce de izlemiş olduğum videolarda Kadir Mısırlıoğlu Atatürk'ün put olduğunu söyledi. Yine bu videolarda şuan ismini hatırlamadığım bir peygamberin putları kırdığından bahsediliyordu. Bende sevap olduğunu düşünerek yeğenim olan E.D ile yolda yürürken gördüğümüz okul içerisindeki Atatürk heykelini kırmaya karar verdik. Olay tamamen aniden gelişen bir olaydır. Misafirlikte olduğum içinde akşam saatlerinde yeğenim ile gezmeye çıktığım sırada okulu görmemiz üzerine söz konusu Atatürk heykelinin bulunduğu yerden Elimizle kırdık ve yakında bulunan çöp konteynırının içerisine attık Bu olay için bizi yönlendiren söz konusu Atatürk heykelini kırmamızı isteyen hiç kimse yoktur. Tamamen Kadir Mısırlıoğlu'nun videolarından etkilendiğimiz için kendi irademizle böyle bir eylemi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Suçlarını itiraf eden 2 şüpheli Emniyetteki ifadelerinin ardından Malatya Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüpheliler, “Kamu malına zarar verme, Atatürk'ü temsil Eden Heykel, Büst ve Abideleri veya Kabrini kırma veya Bozma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“KADİR MISIRLIOĞLU’NUN SAÇTIĞI ZEHİR MALATYA’YA DA SIÇRAMIŞ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Malatya’da bir lisede Atatürk büstünü kırıp çöpe atan 2 çocuğun ifadesi sarsıcı nitelikte. 17 ve 15 yaşındaki çocuklar “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Atatürk düşmanı Fesli Deli Kadir’in videolarını sürekli izlediklerini ve etkilendiklerini söylüyorlar. AKP’lilerin akıl hocası, panellerinin aranan konuşmacısı, sofralarının ağır konuğu Kadir Mısırlıoğlu’nun saçtığı zehir Malatya’ya da sıçramış. Sorumlular, oturduğu koltuğu Cumhuriyete borçlu olup Cumhuriyet değerleriyle kavga eden ve kutuplaştırıcı politika üretenlerdir. Gücünü Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığından alanlardan, deli saçması fikirlerle beyin yıkayanlardan çocuklarımızı koruyacağız” diye kaydetti.

İlginizi Çekebilir AKP'nin kalesi Konya'da vatandaşlar isyan etti