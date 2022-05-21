Atatürk Havalimanı için kapatma garantisi verilmiş

Pistlerin kırılmak istendiği havaalanının kaderi 5 yıl önce çizilmiş. Keskin “Avrupa yakasında başka havalimanı olmaması şartı bulunuyor” demiş...

Yusuf DEMİR

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İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın yolcu trafiğine kapatılması ve iki pistinin kırılarak millet bahçesine dönüştürülmesine yönelik proje tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazartesi günü “Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı'nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?” diye sormuştu.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Bir gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Atatürk Havalimanı'nın kuzey güney pistleri İstanbul Havalimanı'nın kuzey güney pistleri ile aynı eksende bulunduğundan, havacılık kuralları gereği kullanılamaması sonucu iniş pisti hüviyetini kaybetmiş olup beton bir alana dönüşmüştür.” ifadelerini yer vermişti.

Bu açıklamanın ardından yolcu garantisinin verildiği İstanbul Havalimanı ile ilgili tartışmalar alevlendi. Atatürk Havalimanı'nın neden vatandaşların kullanımına kapatıldığı sorusunun yanıtını kamuoyu merak ederken, İstanbul Havalimanı'nın yapıp işleten İGA şirketinin eski üst düzey yöneticisi olan ve halihazırda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü olan Hüseyin Keskin'in 31 Mart 2017 günü bir televizyon programındaki sözleri her şeyi net olarak ortaya koydu.

‘HAVACILIK OLMAYACAK'

Bloomberg HT'de ‘Atatürk Havalimanı neden kapatılıyor' sorusuna İGA eski CEO'su Hüseyin Keskin şu cevabı verdi: “İhale şartnamesine göre, bizim kira sürecimizin başlaması için, İstanbul'da Avrupa yakasında başka bir havalimanının faaliyette olmaması gerekir. Belki belirli zorunluluklar dahilinde, mesela genel havacılık, özel jetlerle yapılacak uçuşlar bir müddet devam edebilir. Ama havacılık olmayacak.”

İYİ PARTİLİ SARI, ‘PİSTLER KALACAK' KARARI İÇİN BU TESPİTİ YAPTI:

Baktılar ki halktan tepki var, geri vites yaptılar

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, tartışılan Atatürk Havalimanı'yla ilgili çarpıcı açıklama yaptı. Erdoğan'ın, geri adım atmasıyla ilgili Sarı, “Yaptırdığı gizli anketlerin sonucunda halktan gelen büyük tepkinin sonucu bu kararı verdi. Geri vites yaptılar” dedi.

İstanbul nüfusuna 2 havalimanının yeterli olmadığına dikkat çeken Sarı şöyle konuştu: “Dünyada bu nüfustaki kentlerin çoğunda minimum 3 havalimanı var. 6 havalimanına kadar çıkıyor. Neden biz Atatürk Havalimanı'nı kapattık? Londra'da 9 milyon kişi yaşıyor, 6 tane havalimanı var. 2 milyon nüfuslu Paris'te 3 tane havalimanı var. 12 milyon nüfuslu Moskova'da 4 tane havalimanı var. 16 milyonluk İstanbul'da siz havalimanı sayısını 2'ye düşürüyorusunuz… Büyük skandal.” Batuhan SERİM/İSTANBUL

Pist yapmak komplike iştir kırmak resmen cinayettir

Türkiye'nin ilk Sanayi Bakanı olan Prof. Çilingiroğlu Atatürk Havalimanı'ndaki yıkımı böyle değerlendirdi

1952'de Ankara Esenboğa Havalimanı projesinde çalışan Sanayi eski Bakanı Prof. Ayhan Çilingiroğlu, Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin ortadan kaldırılmak istenmesine karşı çıktı. Çilingiroğlu tepkisini şöyle dile getirdi: “Havalimanı inşaatı, bina yapmaya benzemez. Toprağın sıkıştırılması lazım. Pistin altına kablolar döşenir ve çok komplike bir iştir. Yapılan pisti bozmak cinayettir. Kanıma dokunan ise müteahhitlerin bu işe girmesi. ‘Biz bu pisti yıkmayız' demeliler. Bu Havalimanı çok kıymetlidir. 1936 yılında Nuri Demirağ, uçak fabrikası kurmaya kalkıyor. O zaman Yeşilköy'de havalimanını yapıyor. Bunların Atatürk alerjisi var. Orayı bir dengine getirip, imara açmak da istiyorlar.” Veli TOPRAK/ANKARA