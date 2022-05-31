Atatürk Havalimanı’na ağaç, Ümraniye’ye beton

TOKİ, İstanbul Ümraniye’de yaklaşık 27 bin metrekarelik “metro istasyonları koruma sınırı” içinde arazinin 20 bin metrekaresine rezidans ve AVM yapmak üzere plan değişikliği yaptı. Binaların yüksekliği 10 kat olarak belirlendi.

Özlem GÜVEMLİ

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Atatürk Havalimanı'nın pistleri kırılıp yerine ağaç dikilirken, betona boğulmuş durumda olan Ümraniye'de TOKİ'nin toplam 26 bin 863 metrekarelik araziyi konut ve ticaret imarına açan planı değişikliği; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak itirazlar için askıya çıkarıldı.

Arazinin 23 bin metrekarelik kısmı Milli Savunma Bakanlığı ile TOKİ arasında imzalanan Askeri Tesisler Genel Protokolü kapsamında TOKİ mülkiyetine geçmişti.

3 bin 483 metrekarelik kısımda ise Akaryakıt İkmal Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı tarafından kullanılan lojmanlar bulunuyor. Bu parsel maliye hazinesine ait.

REZİDANS, AVM YAPILABİLECEK

Mevcut planlarda arazinin bir kısmı “metro güzergahı ve metro istasyonları koruma sınırında”, bir kısmı ile plansız alanda kalıyordu. TOKİ'nin yaptığı plan değişikliği ile alanın 20 bin metrekaresi ticaret ve konut alanı oldu.

Ticaret ve konut fonksiyonu planlama alanının yüzde 74'ünü kapsıyor. Bu alana AVM, rezidans yapılabilecek. Emsal yani inşaat oranı 1.50 olarak belirlenen ticaret ve konut alanındaki binalar 10 katlı olacak. 3 bin 379 metrekarelik alan park olarak planlandı.

Lojmanların bulunduğu 3 bin 483 metrekarelik parsel ise “askeri alan” olarak ayrıldı. Askeri alandaki binaların yüksekliği 5 kat olacak.

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