Atatürk Havalimanı’na ‘liselerden öğrencilerin taşınacağı’ iddiası

Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek fidan dikim törenine, liselerden öğrenci taşınacağı iddia edildi.

Batuhan SERİM

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Pistleri kırılarak Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Atatürk Havalimanı’nda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 29 Mayıs’ta fidan dikim töreni gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİLERE VELİ İZİN KAĞIDI DAĞITILDI

Pazar günü gerçekleştirilecek törene öğrencilerin taşınacağı iddia edildi.

SÖZCÜ’nün ulaştığı bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Anadolu lisesinde öğrencilere veli izin kağıdı dağıtıldı…

ÖĞRENCİLER SERVİSLERLE TAŞINACAK

Bugün (Cuma) okul idaresine teslim edilmesi istenen izin kağıdının üzerinde, “29 Mayıs Pazar günü saat 13.30-17.30 saatleri arasında ‘Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikimi’ etkinliği için düzenlenecek olan geziye velisi bulunduğumuz ……..’nın katılmasına izin veriyorum” ifadeleri yer aldı. İzin kağıdının veliler tarafından doldurulup, imzalanması istendi.

CHP’Lİ KAYA KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da, öğrencilerle birlikte kamu çalışanlarının da taşınarak fidan dikim törenine götürüleceği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Kaya, konuya ilişkin TBMM Başkanlığına ve CİMER'e verdiği soru önergeleriyle, iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sordu.

Kaya, şu soruları yöneltti:

*Kamu çalışanları ve öğrenciler hangi gerekçeyle bu etkinliğe çağrılmıştır?

*Memurlara ve öğrencilere etkinlik daveti nasıl yapılmıştır?

*Öğrenci velilerinden izin alınmış mıdır? Alınmışsa hangi kanuna dayanılarak bu izin alınmıştır?

*Etkinliğe katılmayan kamu çalışanları için nasıl bir yaptırım uygulanacaktır?

*İstanbul dışından gelecek kamu çalışanları ve öğrencilerin ulaşımı nasıl sağlanacaktır? Ulaşım, yemek vd. masrafları nasıl karşılanacaktır?

*Memurların idari izinli olacağı iddiaları doğru mudur? Siyasi bir etkinliğe katılmak için idari izin verilmediğine göre, bu iznin gerekçesi ne olacaktır?

*Trafik kazası vb. olumsuz durumlardan doğacak can kaybı ve zararların sorumlusu kim/kimler, ya da hangi kurumlar olacaktır?

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