Atatürk yerine kendi fotoğraflarını koydular! Logoyu da eğri kullandılar!

Büyük Taarruz'un 100. yıldönümü için Afyonkarahisar Kent Konseyi ile Yazarlar ve Şairler Derneği şiir yarışması düzenlediğini afişlerle duyurdu. Atatürk ve taarruz görselleri yerine dernek başkanları kendi fotoğraflarını kullandı!

Saygı ÖZTÜRK

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Büyük Taarruz’un 100. yılı nedeniyle Afyonkarahisar Kent Konseyi ile Yazarlar ve Şairler Derneği ortaokul ve lise öğrencileri arasında şiir yarışması düzenlendi. Buna ilişkin afiş kentteki reklam panolarına asıldı.

Ancak afişte Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ya da taarruzla ilgili görseller kullanılmadı. Afişlerde Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan ile Yazarlar ve Şairler Derneği Kurucu Başkanı Muharrem Günay'ın bulunması, “Şiir yarışması bahane, reklam şahane” yorumlarına neden oldu.

Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanlığı'ndan önce AKP il yönetiminde uzun süre görev yapan Şemsettin Yasan, kendi fotoğraflarının kullanılmasında bir sakınca görmediklerini, bunun altında kötü niyet aranmamasını istedi.

ÖDÜL BİR ÇEYREK, ÜÇ GRAM ALTIN

Kentin reklam panolarında “Büyük Taarruzun 100. Yılında Ortaokul ve Lise öğrencilerine Altın Ödüllü Şiir Yarışması” afişleri asıldı. 8 Haziran'da yapılacak ödül töreninde birinciye çeyrek altın, iki, üç ve dördüncü olanlara da birer gramlık altın verileceği duyuruldu.

ATATÜRK LOGOSUNU EĞRİ KULLANMIŞLAR

Ödül töreninden çok, iki başkanın reklamlarının yapıldığı şehirde de gündeme geldi. İYİ Parti’nin eski Merkez İlçe Başkanı Burhanettin Buğa, “Büyük Taarruz’la ilgili şiir yarışması güzel. Peki Kent Konseyi Başkanı ve Yazarlar Şairler Derneği Başkanı’nın afişlerde ne işi var? Ya da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı niçin yok? Kent Konseyi logosundan Atatürk'ü çıkartmaya çalıştılar. Buna engel olduk. Şimdi de afişte, mecbur oldukları için kullandıkları Atatürk logosunu bile eğri kullanmışlar. Çok üzücü” dedi.

2005 yılında kurulan Kent Konseyi logosunda yer alan Atatürk siluetini çıkartmak istediğini doğrulayan Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– Yaptırdığımız amblemden Atatürk'ü çıkarınca tepkiler gelmişti. Bunun üzerine değişiklikten vazgeçip, eski logoyu kullanmaya devam ettik. Oysa bizim Atatürk'e karşı bir tavrımız yok.

– Büyük Taarruz’un özüne uygun bir etkinlik düşündük. Valilikten şiir yarışması için izin aldık. Etkinlik afişlerinde görsel olarak ne kullanalım, ne kullanalım diye düşündük. Bu yarışmayı biz düzenlediğimize göre Kent Konseyi Başkanı olarak benim, Yazarlar ve Şairler Derneği kurucu Başkanı olarak da Muharrem Günay’ın fotoğrafının yer almasında bir sakınca görmedik. Bir art niyetimin olmadığına şerefim üzerine yemin ederim. Bizi kendi reklamımızı yapmakla eleştirenler de daha önce AKP il yönetiminde bulunduğum için diğer parti yöneticileri.

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