Atatürk’ü ‘işgalci’ gibi gösteren yazara AKP’li belediyeden davet

Atatürk, Cumhuriyet ve laikliği hedef alan yazılarıyla bilinen Yusuf Kaplan, AKP’li Elazığ Belediyesi’nin organize ettiği kitap fuarına davet edilip konferans vermesine Elazığ Belediyesi CHP meclis üyesi Murat Akkoç tepki gösterdi. Akkoç, “Atatürk’e düşman olan ve yazılarıyla hakaretler ederek hedef gösteren bir sözde yazarı Elazığ’a davet etmek de ancak Elazığ Belediyesi yönetimine yakışır” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

FETÖ terör örgütü elebaşına Fethullah Gülen'e geçmişte övgüler sıralayan Yusuf Kaplan, her fırsatta da Atatürk'ü hedef alan yazılarıyla biliniyor. Kaplan'ın bu yazıları AKP'li belediyeler tarafından “ödüllendirilerek” konferans ve seminer vermesi için davet ediliyor.

AKP'li Elazığ Belediyesi 8-16 Ekim arasında düzenlediği kitap fuarına Yusuf Kaplan'ı da davet etti. Kaplan, 14 Ekim'de kitap fuarında imza gününe katılmasının ardından konferans verecek.

“ATATÜRK DÜŞMANINI DAVET ETMEK ANCAK ELAZIĞ BELEDİYESİNE YAKIŞIR”

Atatürk'e hakaret eden bir yazarın belediye aracılığıyla kentte konferans vermesine Atatürk düşmanlığını onaylamak anlamına geldiğini belirten Elazığ Belediyesi CHP meclis üyesi Murat Akkoç, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Elazığ Belediyesi organize ettiği kitap fuarı şehrin tanıtımı ve birçok kitapseverin yazarlarla tanışıp sohbet etmeleri açısından güzel bir çalışma.

Ancak böyle güzel bir organizasyona zamanında Atatürk'e, cumhuriyete ve laik kesime hakaretler eden, hedef gösteren, ülkenin kurucu liderine cellat diyerek edepsizlik yapan bir sözde yazarın kitap fuarına davet edilmesi belediye yönetiminin değerlerimize yapılan hakaretleri destekledikleri anlamına gelir.

Atatürk'e düşman olan ve yazılarıyla hakaretler ederek hedef gösteren sözde bir yazarı Elazığ'a davet etmek de ancak Elazığ Belediyesini yönetimine yakışır.

Maalesef ki Elazığ Belediyesi'nin zihniyeti Atatürk düşmanlarına, kalemini saraya satan kalemşörlere gösterdiği bu ilgiyi yurtsever, aydın yazarlara göstermiyor.

Karanlık ve köhnemiş zihniyetleriyle kitapseverlerin karşısına çıkma cesareti bile göstermemesi gereken bir kişinin kentimizde konferans vermesi belediyeyi yönetenlerin dünya görüşü ve vizyonlarını da açık bir şekilde ele veriyor.”

NE DEMİŞTİ?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, 1 Kasım 2019 tarihinde Harf Devrimi’nin yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için, “Harf Devrimi toplumun kültürel hafızasını sıfırladı. Millî kütüphanesini, klasiklerini okuyamayan köksüz kuşaklar icat etti. Batılıların fiilen işgal edemediği Türkiye, içeriden zihnen ele geçirildi. Genç kuşaklar celladına âşık edildi, köleleştirildi” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyenin iptal ettiği tiyatro oyununa CHP'li belediye sahip çıktı