Avrupa’nın tehlikeli çöpleri Adana’ya mı getiriliyor? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana’daki “tehlikeli atık” iddialarına ilişkin, 7 denetim ekibi tarafından bütün bölgenin tarandığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini söyledi. İncelenen görüntülerin yeni olmadığının belirlendiğini ifade eden Bakan Kurum, “Bu tür iddialar daha önce de gündeme getirilmişti. Tehlikeli atıkların yakıldığı iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturacak hiçbir parametre tespit edilmedi” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa’nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı'nın (EPOC) ikinci gün toplantılarına katıldı. Bakan Kurum, “İngiltere’den getirilen tehlikeli atıkların Adana’da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı” yönünde önce sosyal medyada çıkan, ardından basında yer bulan iddialara ilişkin açıklama yaparak, incelenen görüntülerin yeni olmadığının belirlendiğini kaydetti.

Çevre Kanunu gereği “tehlikeli, geri kazanımı mümkün olmayan ve bertaraf amaçlı atıkların ithalatının yasak olduğu” hatırlatmasında bulunan Bakan Kurum, ithal edilecek atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki sürecinin MoTAT ismi verilen mobil atık taşıma sistemi ile takip edildiğini söyledi. Gümrüklerde ve tesislerde çok sıkı denetimlerin yapıldığını belirten Bakan Kurum, 2022 yılında da sadece temiz ve geri dönüşüm verimi yüksek plastik atıkların ithalatına izin verildiğini ifade etti.

Karışık atıkların ithalatının da mümkün olmadığını, ithal edilecek geri dönüştürülebilir atıkta yüzde 1’den fazla yabancı malzeme bulunamayacağını kaydeden Kurum, “Sadece geri dönüşüm kapsamında ithal edilen atıklar değil, iç piyasada toplanan atıkların da doğaya terk edilmesi ve çevreye zarar verecek şekilde yakılması yasaktır” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, geri dönüşümden çıkan bakiye atıkların geri kazanım amaçlı başka bir geri dönüşüm tesisine ya da bertaraf için lisanslı tesislere gönderildiği bilgisini verdi.

“BÖLGE TARANDI, DÖKÜM TESPİT EDİLEMEDİ”

“Bakanlık olarak tehlikeli atıklarla ilgili rutin denetimlerimizi sürdürüyoruz” diyen Bakan Kurum, ihbar alınması durumunda ise bölge ekiplerinin hızla denetimlerini yaptığını ve bakanlığın gerekli yaptırımları uyguladığını bildirdi. Adana özelindeki iddialar sonrası da bakanlık denetim ekiplerinin saha incelemeleri yaptığını söyleyen Bakan Kurum, 7 ekibin bütün bölgeyi taradığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini açıklayarak, “Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa sahada rastlanmamıştır. Haber ve haberin içeriğinde yer alan tüm bilgiler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

“SANAYİ SİTESİNDE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ VAR”

Geri dönüşüm tesisi olmadığı iddia edilen alanın geri dönüşüm firmalarının bulunduğu bir sanayi sitesi olduğunu da açıklayan Bakan Kurum, “Daha önce de Adana ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Tehlikeli atıkların yakıldığı ve toprağın zarar gördüğü iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturacak hiçbir parametre tespit edilmedi” ifadelerini kullandı.

Atıklarla ilgili tüm aşamaları çok yakından ve titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemize, çevremize, doğamıza ilişkin konularda çok hassas davranıyoruz. Bırakın zarar verilmesine izin vermeyi, attığımız adımlarla gelecek nesillere daha iyi bir çevre ve tertemiz bir doğa bırakacak çalışmaları kararlı bir şekilde yürütüyoruz, bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.” (İHA)

İlginizi Çekebilir Bir alışveriş poşetinin Londra'dan Adana'ya 3200 kilometrelik yolculuğu