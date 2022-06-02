Avukat baroya açtığı davayı kazandı, 770 TL’yi geri aldı

Avukat Enes Buğra Üstel, Samsun Barosu’na açtığı dava ile stajyerlerden alınan 770 TL liralık “stajyer giriş keseneği” ücretini geri aldı.

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Türkiye'nin birçok ilindeki barolar, mesleğe yeni başlayacak avukatlardan stajyer giriş keseneği adı altında ücret alıyor. Samsun Barosu da stajyer avukatlardan staj başvurusunda bulunabilmeleri için 770 TL'lik ücretin ödenmesini şart koşuyor.

Avukat Enes Buğra Üstel'in Samsun 3. İdare Mahkemesi'ne açtığı davada mahkeme genç avukatı haklı bularak, Samsun Barosu'nun aleyhinde “Stajyer giriş keseneği alınmasına yönelik işlemin hukuka aykırı olduğundan davacıdan tahsil olunan 770 TL staj başlama ücretinin iade edilmesi gerektiği” sonucuna vardı.

HUKUKA AYKIRI

Stajyerlerden alınan ücretin hukuka aykırı olduğuna değinen Enes Buğra Üstel, şunları söyledi:

– 2020 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Aynı yıl eylül ayında İzmir Barosu'nda avukatlık stajımı başlattım. Stajımın 6.ayında Samsun Barosu'na nakil oldum. Samsun Barosu'na staj için başvurduğumda benden stajyer avukat giriş keseneği adı altında 770 TL talep edildi. Ben bu bedelin hukuka aykırı olduğunu ifade ettiğimde bu bedeli ödemeden staj başvurusunda bulunamayacağım tarafıma iletildi.

– Staj başvurusunda bulunmak için bu bedeli ödedim ve akabinde bu bedelin tarafıma iade edilmesi için Samsun Barosu'na yazılı başvuru yaptım. Başvurumun Samsun Barosu tarafından reddedilmesi üzerine idare mahkemesine bu bedelin iadesi için dava açtım ve nihayetinde mahkeme beni haklı bularak davamı kabul etti ve Samsun Barosu tarafından hukuka aykırı şekilde tahsil edilen bedelin tarafıma ödenmesine karar verdi.

BARO BAŞKANI: KARARI İSTİNAF EDECEĞİZ

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran ise şunları söyledi:

– Stajyer giriş keseneği, Türkiye'de birçok ilde alınıyor. İlk kez alınan bir şey değil. Birçok baro tarafından alınıyor ve karşılıksız bir şey de değil. Biz bu stajyerlere nitelikli bir eğitim sunmaya çalışıyoruz, hocalar getiriyoruz. Bir stajyer giriş keseneği olarak 770 TL veriyorsa inanın tek bir stajyer için ödenen paranın çok üstünde bir harcama yapılıyor.

– Baro, alınan bu ücretten kar elde etmiyor. Ayrıca biz avukatlara da hizmet sunuyoruz. Avukatlar da yıllık aidat ödüyorlar. Biz mahkemenin aldığı bu karara itiraz edeceğiz. İdare Mahkemesi, ‘Açık bir kanun hükmü yok alabilirsiniz diye iptal ediyorum' dedi kararı ama istinaf edeceğiz. Henüz kesin bir durum yok. (İHA)

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