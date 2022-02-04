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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti görüntülerine yayın yasağı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirdi.

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti görüntülerine yayın yasağı

Bakırköy Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, “Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmiştir” denildi.

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