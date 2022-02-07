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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklandı

Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 16 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yayınlanma: 20:15 - 07 Şubat 2022 Güncellenme:
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklandı

Sunucu Ece Erken’in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

16 şüpheli burada tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı.

Diğer şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan Ataş, İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet S.S., Rasim T.K. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

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